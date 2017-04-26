25 апреля в Баку состоялась международная конференция на тему «Развитие женского предпринимательства: проблемы и перспективы».

Конференция была организована Государственном комитетом по проблемам семьи, женщин и детей, Министерством экономики и Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики.

Вначале участники мероприятия ознакомились с выставкой продукции с брендом Made in Azerbaijan, а также продукцией Азербайджанского центра национальной одежды и других предприятий, руководимых предпринимателями-женщинами.

Открывая конференцию, председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова выразила признательность руководству страны за поддержку в проведении мероприятия. Она отметила, что цель заключается в активизации предпринимательской деятельности женщин, осуществлении сотрудничества в области защиты их прав и обеспечении достойного труда, реализации просветительских проектов по направлениям, продиктованным требованиями времени и рынком труда, определении перспектив.

Поприветствовав от имени правительства Азербайджана участников конференции, заместитель премьер-министра Али Ахмедов отметил, что проблема женского предпринимательства является актуальной для общества. Она связана с двумя вопросами. Первый - обеспечение прав женщин и гендерного равенства. Фундаментальную роль здесь играет экономическая независимость женщин. Второй вопрос - повышение экономической активности женщин, усиление их стремления к предпринимательству, что непосредственно влияет на повышение экономической активности в обществе и, как результат, служит повышению его экономического потенциала. Таким образом, конференция важна для нашего общества, а также, учитывая участие в этом мероприятии представителей зарубежных стран, и для других государств.

В Азербайджане есть серьезные основы для женского предпринимательства и развития предпринимательства в целом. С этой точки зрения создание правовых основ, предоставление льготных кредитов женщинам-предпринимателям, лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью в целом, введение льготных налоговых ставок во многих сферах, в частности, освобождение предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством, от всех налогов, создало серьезные возможности для развития предпринимательства в стране. Граждане Азербайджана, в том числе женщины, пользуются этими возможностями. В последние два года растет число женщин, занимающихся предпринимательством. Важное место в политике правительства Азербайджана занимает рост женской активности. Как и во всех странах, женщины в Азербайджане готовы взять на себя более значимую роль, функции. Азербайджанские женщины, используя накопленный во всем мире положительный опыт, внесут вклад в развитие экономики страны.

Затем председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова рассказала о широких возможностях, созданных государством для повышения активности женщин в Азербайджане. Она подчеркнула, что государственные программы, принятые в Азербайджане в области повышения социального благосостояния каждой семьи, имеют важное значение.

Было отмечено, что развитие предпринимательства, в частности, женского предпринимательства, способствует сокращению бедности, росту экономического и социального авторитета женщин и зачастую устранению гендерного неравенства в обществе. Эта тенденция находит отражение в политике, осуществляемой государствами всего мира. Наша страна также не остается в стороне от этого процесса и осуществляет ряд важных реформ. В рамках Европейской экономической комиссии ООН и Специальной программы по экономике стран Центральной Азии состоялось несколько конференций и форумов. Азербайджан, председательствующий в SPEKA с 2012 года, уделяет особое внимание отмеченным вопросам в регионе, изучается опыт стран, налаживается новое сотрудничество. В 2016 году на Экономическом форуме в рамках SPEKA были обсуждены такие важные вопросы, как достижения в социально-экономической сфере, развитие предпринимательства, расширение бизнес- и инвестиционной среды. Страны-участницы, тесно сотрудничая, приняли Гянджинскую декларацию, направленную на активизацию осуществления целей устойчивого развития.

В наше время все еще есть такие страны, где существует дискриминационный подход в отношении девушек, женщин. Есть множество факторов, препятствующих получению девушками образования, их занятию предпринимательством. Это в основном бедность, ранние браки, насилие на гендерной основе, ложные представления, стереотипы в обществе, связанные со статусом женщин, девушек.

Повышение уровня жизни населения, достижение устойчивого экономического развития, обеспечение гендерного равенства во всех сферах постоянно находятся в центре внимание правительства Азербайджана. Эффективное использование делового и интеллектуального потенциала женщин имеет важное значение с точки зрения достижения таких приоритетных целей, как повышение уровня занятости населения, развитие предпринимательства, дальнейшее усиление среднего сословия. Усиление женщин в экономическом плане влияет и на семейные отношения.

Было отмечено, что проводимая в нашей стране в последние годы устойчивая и успешная политика дала позитивные результаты. Подписанные Президентом Ильхамом Алиевым документы, принятые им решения оказывают огромную поддержку развитию предпринимательства. Социальные проекты, реализуемые по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, также оказывают позитивное влияние на развитие женского предпринимательства, в частности, предпринимательства среди женщин из числа беженцев и вынужденных переселенцев.

На конференции было озвучено заявление от имени заместителя генерального секретаря ООН, исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии организации Кристиана Фрииса Баха.

Выступая на мероприятии, заместитель министра экономики Сахиб Мамедов отметил, что развитие предпринимательства является составной частью осуществляемой главой государства экономической политики. На фоне происходящего в мире экономического кризиса решения, принятые в Азербайджане в области развития предпринимательства, оказали позитивное влияние на развитие экономики в стране. Все это нашло отражение и в отчетах международных структур. В отчете Doing Business Всемирного банка Азербайджан занял 65-е место среди 190 стран. Сегодня мы уже говорим о стимулировании экспорта, о конкурентоспособной экспортной продукции, изучаем экспортные рынки. Все это, безусловно, создает благоприятные возможности для развития женского предпринимательства в стране.

Резидент-координатор ООН и резидент-представитель Программы развития ООН в Азербайджане Гулам Исакзаи отметил, что женщины-предприниматели, а также лидеры местных общин вносят вклад как в сферу здравоохранения, образования, так и экологии. Но несмотря на это, женщины и сегодня сталкиваются в мире с социальными, экономическими, финансовыми проблемами. Коснувшись тесного сотрудничества ООН с Азербайджаном, Гулам Исакзаи подчеркнул позитивные результаты совместных проектов. Он отметил, что экономическое усиление женщин, играя роль локомотива, создает возможности для развития и жизни в безопасном мире. Очень важно, работая плечом к плечу в этом направлении, оказывать поддержку развитию женского предпринимательства. Это также является фактором, обусловливающим успешность устойчивого развития.

Заместитель премьер-министра Узбекистана Танзила Нарбаева отметила, что укрепление статуса женщины в обществе должно занимать важное место в политике любого государства. Особое внимание и уважение к женщинам свойственно многим народам, в том числе нашему народу. Подчеркнув, что основа работы в области повышения активности женщин в Азербайджане была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, Т.Нарбаева высоко оценила деятельность Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, проекты, реализуемые в области повышения активности женщин в обществе.

Президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева отметила, что образцы материально-культурного наследия создаются еще и благодаря огромному труду женщин, отражают женский дух, желания и чаяния, тонкий вкус прекрасной половины человечества. Женщинам также принадлежит большая роль в сохранении в семье и обществе в целом богатых культурных ценностей, исторических традиций. Если взглянуть на историю, в частности, историю тюркоязычных стран, в том числе Азербайджана, то можно убедиться в том, что вклад женщин в развитие народных ремесел, прикладного искусства, ковроткачества, шелководства, а также передачу богатых историко-культурных традиций грядущим поколениям незаменим.

Открытость женщины для получения образования в тюркоязычных странах, значение, придаваемое ею развитию науки, сыграли большую роль также в просвещении общества и научно-общественных достижениях. Неслучайно, первая светская школа для девушек во всем мусульманском мире была открыта именно в одной из тюркоязычных стран – столице Азербайджана городе Баку.

Отрадно, что сегодня проводится обмен мнением о развитии женского предпринимательства, обсуждаются проблемы в этой области. С целью дальнейшего развития женского предпринимательства необходимо прилагать усилия для повышения общественной активности женщин, их занятости, поощрения участия в экономической и социальной жизни. «Как представляющая тюркоязычные страны организация, недавно приступившая к деятельности, мы также считаем развитие связей между женщинами-предпринимателями тюркского мира серьезным фактором и поддерживаем это. При поддержке Международного фонда тюркской культуры и наследия реализуется проект «Традиционные ремесла Турции и Азербайджана». В рамках проекта широко исследуются женские ремесла, принадлежащие всем тюркским народам, в том числе ковроткачество, вязание, шелководство. На первоначальном этапе изучаются образ жизни и деятельность женщин, проживающих в Азербайджане и Турции, однако проект планируется продолжить в Казахстане и Кыргызстане. Реализация проекта в каждой тюркоязычной стране в отдельности позволяет выявить самобытные местные качества, национальные особенности и ценности, и с этой точки зрения имеет важное значение», - сказала Г.Эфендиева.

Отметив, что в результате агрессии Армении против Азербайджана, оккупации Нагорного Карабаха нашей культуре, в том числе развитию древних ремесел, школы ковроткачества и, как следствие, деятельности азербайджанской женщины был нанесен серьезный ущерб, Г.Эфендиева сказала: «Уверена, что скорейшее урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана не только внесет вклад во всестороннее развитие культуры нашего народа, но и придаст новый импульс развитию женского предпринимательства в Карабахе».

Министр по вопросам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетюль Саян Кая отметила, что развитие женского предпринимательства в странах означает не только экономическое развитие, но и социальную справедливость и мир. Проинформировав о работе, проводимой в Турции в соответствующей сфере, министр подчеркнула, что обсуждение на конференции этой темы внесет ценный вклад в сотрудничество, направленное на дальнейшее повышение роли женщины в обществе.

Председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде отметил, что проводимая великим лидером Гейдаром Алиевым мудрая политика обеспечила развитие экономики Азербайджана. Двадцать пять лет назад запрещалось использовать выражение «женщина-предприниматель». В советской идеологии вообще запрещалось использовать выражение «предпринимательство». Сегодня Азербайджан, как независимое государство, получает от частного сектора 80 процентов валового внутреннего продукта. Поэтому предприниматели, в том числе женщины-предприниматели, играют важную роль в развитии частного сектора. Повышение сегодня роли женщин-предпринимателей, в первую очередь, свидетельствует о развитии женского предпринимательства. В последнее время по инициативе главы государства с учетом международного опыта и национальных интересов Азербайджана были приняты законодательные акты, связанные с предпринимательством. Для государственной поддержки предпринимательства и диверсификации структуры промышленности применены налоговые льготы.

Все это позитивно влияет на развитие предпринимательства. Разумеется, есть трудности. К примеру, падение цен на нефть на мировом рынке влияет на финансовые рынки. Однако в Азербайджане принимаются важные меры для предотвращения всех этих влияний. В нашей стране стремительно развивается ненефтяной сектор. Отметив важное значение просвещения людей, занимающихся женским предпринимательством, З.Самедзаде высоко оценил с этой точки зрения деятельность Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей.

Председатель Комитета по вопросам женщин и семьи при Правительстве Таджикистана Идигюль Госимзода проинформировала об успешных результатах работы, проводимой с 1998 года в области повышения статуса женщин в ее стране. Она отметила, что повышение активности женщин в обществе, устранение дискриминации является важным фактором развития во всех сферах общественной жизни.

Председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Нахчыванской Автономной Республики (НАР) Рамиля Сеидова рассказала о реализуемых в НАР проектах в области повышения активности женщин, отметила успешные результаты.

Президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики Мамед Мусаев сообщил, что в Азербайджане более 121 тысячи женщин занимаются частной предпринимательской деятельностью. В результате проводимых в стране целенаправленных реформ в последние годы число женщин-предпринимателей значительно возросло. Все эти цифры свидетельствуют о том, что сегодня привлечение наших женщин к предпринимательской деятельности, поощрение их, повышение способностей и навыков может внести очень большой вклад в экономику страны в целом.

В заключение церемонии открытия от имени Министерства экономики были вручены почетные грамоты женщинам-предпринимателям.

Конференция продолжилась в сессиях на темы «Развитие женского предпринимательства как одно из приоритетных направлений экономической политики: механизмы государственной поддержки, оказываемой предпринимательству», «Новые тенденции в развитии женского предпринимательства: позитивные тенденции, инициативы и накопленный опыт», «Просвещение как основной фактор в устранении экономической зависимости женщин и существующих стереотипов».

В выступлениях подчеркивалась актуальность темы конференции в мировом масштабе, отмечалось значение обсуждаемых вопросов с точки зрения налаживания сотрудничества.

В заключении была принята рекомендация, состоящая из 13 статей.

АЗЕРТАДЖ