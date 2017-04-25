МВД Азербайджана распространило сообщение в связи с убийством директора Товузского филиала Azərsığorta Раи Байрамовой.

Как говорится в сообщении, 22 апреля житель города Товуз Вахид Байрамов обратился в районное отделение полиции и сообщил, что 20 апреля его сестра Рая Байрамова вышла из дома и не вернулась.

В результате поисковых мероприятий, тело Р.Байрамовой с травмой головы было обнаружено в ее кабинете в административном здании Azərsığorta.

Отмечается, что в результате проведенных сотрудниками органов прокуратуры и полиции следственных и оперативно-розыскных мер задержан подозреваемый в убийстве Видади Велиев, работавший бухгалтером в том же филиале.

Ф.Багирова