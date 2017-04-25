Министерство культуры и туризма Азербайджана отмечает увеличение притока туристов в республику из стран Залива, Китая, Южной Кореи, Японии, Малайзии и Сингапура.

Как сообщает 1news.az, об этом сказал завсектором министерства Махир Гахраманов.

По его словам, в сравнении с 2015 годом в 2016 году отмечается рост турпотока из Иордании – в 2 раза, Кувейта – 3,2 раза, Катара – 5,5 раз, Саудовской Аравии и Омана - в 10 раз, ОАЭ – в 22 раза, Ирака – в 30 раз.

В первом квартале 2017 года относительно того же показателя 2016 года число туристов из Ирана увеличилось в более чем 2 раза.

Б.Джахандаров, Ф.Багирова