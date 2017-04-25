В Баку избиты сотрудники Бакинской станции скорой и неотложной медицинской помощи.

Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Сулутепе Бинагадинского района. Медсестру и водителя «Скорой помощи» избили родственники пациента, посчитавшие, что он скончался после сделанного укола.

В результате, водитель Гаджиев Ризван Руфат оглу, 1958 года рождения и медсестра Гасанова Ляман Эльман гызы, 1972 года рождения были доставлены в больницу на другой машине «Скорой помощи».

В ходе предварительного допроса пострадавшие показали, что были избиты из-за того, что приехали на «вызов» с опозданием.

Скончавшийся на месте происшествия Иманов Пирмамед Иман оглу, 1941 года рождения, страдал от онкологического заболевания. Его тело доставлено в Объединение судебно-медицинской экспертизы и паталогоанатомии.

Управление полиции Бинагадинского района начало расследование по факту.