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Общество

В Баку избиты сотрудники станции Скорой помощи - ФОТО 25.04.2017 12:07

В Баку избиты сотрудники Бакинской станции скорой и неотложной медицинской помощи.

Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Сулутепе Бинагадинского района. Медсестру и водителя «Скорой помощи» избили родственники пациента, посчитавшие, что он скончался после сделанного укола.

В результате, водитель Гаджиев Ризван Руфат оглу, 1958 года рождения и медсестра Гасанова Ляман Эльман гызы, 1972 года рождения были доставлены в больницу на другой машине «Скорой помощи».

В ходе предварительного допроса пострадавшие показали, что были избиты из-за того, что приехали на «вызов» с опозданием.

Скончавшийся на месте происшествия Иманов Пирмамед Иман оглу, 1941 года рождения, страдал от онкологического заболевания. Его тело доставлено в Объединение судебно-медицинской экспертизы и паталогоанатомии.

Управление полиции Бинагадинского района начало расследование по факту.

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