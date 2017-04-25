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Общество

ГТК: Сообщения о массовой драке и избиении работника таможни не соответствуют действительности 25.04.2017 23:07

Государственный Таможенный Комитет (ГТК) внес ясность в распространенные в некоторых СМИ сообщения о массовой драке и избиении одного из работников таможни  на посту «Сыныг кёрпю».  

В поступившей в редакцию АПА информации пресс-службы ГТК сказано: «Сегодня в ряде СМИ распространилась не соответствующее действительности сообщение о том, что на таможенном посту «Сыныг кёрпю», расположенном на границе с Грузией, якобы произошла массовая драка, в ходе которой пострадал один из работников таможни».   

ГТК отмечает, что на посту «Сыныг кёрпю» нет должности «диспетчер», а также нет работника по имени Рашад Мусаев. В течение дня на посту никаких инцидентов не происходило, пост продолжает функционировать в повседневном режиме работы.    

«ГТК  вновь призывает медиа структуры и журналистов к внимательности при публикации сообщений о комитете, его работниках и деятельности, воздерживаться от распространения неуточненной информации», - говорится в информации.

Отметим, что сегодня в ряде СМИ распространилась информация о том, что на таможенном посту «Сыныг кёрпю» якобы произошла массовая драка, в ходе которого пострадал «диспетчер» поста Турал Мусаев.

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