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Общество

По инициативе Лейлы Алиевой в Ботаническом саду МГУ прошла акция посадки деревьев - ФОТО 25.04.2017 21:46

25 апреля по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, председателя Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) Лейлы Алиевой в Ботаническом саду Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова (МГУ) прошла акция посадки деревьев по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией.

В акции приняли участие активисты АМОР.

Созданному в 2013 году отделению лекарственных растений Ботанического сада МГУ от имени вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой были подарены лекарственные кустарники семейства маслиновых. Эти растения, широко распространенные в Азербайджане, используются в народной медицине.

B интервью корреспонденту АЗЕРТАДЖ директор Ботанического сада МГУ Алексей Ретеюм сказал, что отделение лекарственных растений создано здесь недавно. Здесь высаживаются лекарственные кусты и растения, привезенные из разных стран мира, создаются новые ландшафтные композиции.

«Благодаря сотрудничеству с АМОР, возглавляемым вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой, мы можем создавать новые ландшафты, состоящие из растений, относящихся к природе Азербайджана, еще более обогатить нашу коллекцию. Это нас очень радует. Растения, подаренные Лейлой Алиевой, посажены в центре нашего сада.

Посетители Ботанического сада смогут посмотреть участок, где посажены растения, подаренные по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией. Мы установили здесь табличку с информацией об Азербайджане, а также Азербайджанском молодежном объединении России и сегодняшней акции.

Ботанический сад MГУ имеет многовековую историю и посаженные сегодня растения будут украшать этот сад много лет, напоминая о наших азербайджанских друзьях. Мы планируем в будущем проводить в Ботаническом саду совместные с Азербайджаном мероприятия»,- сказал он.

В отделении лекарственных растений, созданном в Ботаническом саду МГУ при поддержке правительства России, собраны более 150 видов растений. Наряду с растениями, широко применяемыми в народной медицине, здесь можно встретить и редкие виды растений и кустарников.

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