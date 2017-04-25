В Центре «AСAН хидмет» номер 1 состоялось открытие «Передвижного кабинета по избавлению от табакозависимости».

В кабинете, организованном в рамках одноименного проекта Центра общественного здравоохранения и реформ Министерства здравоохранения, врач-методист будет оказывать помощь, в том числе психологическую поддержку гражданам, обратившимся в «AСАН хидмет» и желающим избавиться от вредной привычки, наносящей большой урон не только здоровью курильщика, но и окружающим.

Выступившая на открытии кабинета, который будет действовать на протяжении нескольких дней, заведующая отделом координации проектов Центра общественного здравоохранения и реформ Сабина Бабазаде отметила, что проект реализуется в преддверии обсуждений изменений в «Национальную стратегию неинфекционных заболеваний».

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