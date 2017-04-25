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Общество

В Баку состоялось мероприятие, посвященное просвещению по аутизму – ФОТО 25.04.2017 21:33

В рамках месяца «Международное просвещение по аутизму» в Баку состоялось мероприятие, посвященное данной проблеме.

Как сообщает 1news.az, мероприятие было реализовано под руководством профессора кафедры социологии факультета социальных наук и психологии Бакинского государственного университета Мины Гаджиевой.

Также в мероприятии приняли участие студенты 3-его курса Айтен Аразалиева, Инара Мамедова и Таджеддин Рзазаде.

На мероприятии были затронуты следующие темы:

- что такое аутизм

- первопричины проявления аутизма

- признаки аутизма

- состояние услуг, связанных с аутизмом, в Азербайджане и странах мира

- статистические показатели аутизма

- отношение общества к детям-аутистам

- как относиться к детям-аутистам

Следует отметить, что на мероприятии были продемонстрированы просветительские видеоролики по теме, подробно отражающие признаки аутизма, а также состояние ребенка, страдающего этим недугом, после соответствующего лечения.

Студентами была представлена социальная реклама, девиз которой  – «Вместе ради жизни без преград».

Р.Д., И.А.

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