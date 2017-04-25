В рамках месяца «Международное просвещение по аутизму» в Баку состоялось мероприятие, посвященное данной проблеме.
Как сообщает 1news.az, мероприятие было реализовано под руководством профессора кафедры социологии факультета социальных наук и психологии Бакинского государственного университета Мины Гаджиевой.
Также в мероприятии приняли участие студенты 3-его курса Айтен Аразалиева, Инара Мамедова и Таджеддин Рзазаде.
На мероприятии были затронуты следующие темы:
- что такое аутизм
- первопричины проявления аутизма
- признаки аутизма
- состояние услуг, связанных с аутизмом, в Азербайджане и странах мира
- статистические показатели аутизма
- отношение общества к детям-аутистам
- как относиться к детям-аутистам
Следует отметить, что на мероприятии были продемонстрированы просветительские видеоролики по теме, подробно отражающие признаки аутизма, а также состояние ребенка, страдающего этим недугом, после соответствующего лечения.
Студентами была представлена социальная реклама, девиз которой – «Вместе ради жизни без преград».
Р.Д., И.А.