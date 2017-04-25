На протяжении долгого времени известное британское издательство «I.B. Tauris» занималось подготовкой коллекционного издания иллюстраций и карикатур легендарного азербайджанского сатирического журнала «Молла Насреддин».

Недавно издание вышло в свет и поступило в продажу во все ведущие книжные магазины мира. В Азербайджане его можно приобрести в «Ali & Nino» за 77 AZN.

«Безусловно, «Молла Насреддин» - это культурное наследие нашей страны и серьезный предмет исследования, как для Азербайджана, так и для остального мира. Очень приятно, что об этом журнале узнают теперь и на Западе. Иллюстрации были достаточно смелыми для того времени и стоит отметить, что даже сегодня они не теряют своей актуальности», - говорит владелица сети книжных магазинов «Ali & Nino» Нигяр Кочарли в беседе с корреспондентом 1news.az.

Отметим, что еженедельный иллюстрированный сатирический журнал «Молла Насреддин» был основан просветителем и писателем Джалилом Мамедгулузаде в 1906 году и за короткий срок стал самым влиятельным периодическим изданием на Востоке.

В первые же дни журнал стал важным социальным и политическим событием в жизни стран мусульманского Востока, побив все рекорды продаж того времени - каждое еженедельное издание тиражом в 5000 экземпляров разлеталось молниеносно.

В журнале публиковались талантливейшие представители общества, включая Мирзу Алекпера Сабира, Джафара Джаббарлы, Мамеда Саида Ордубади, Узеира Гаджибейли, художников Азима Азимзаде, Оскара Шмерлинга и Иосифа Роттера.

«Молла Насреддин» стал прототипом многих изданий на Востоке и задал тон публицистике 20 века. Он научил смеяться над самим собой целое поколение, объявив войну мракобесию, невежеству, религиозному фанатизму, коррупции местных элит. Несмотря на жесткую цензуру и запреты, журнал продолжал выпускаться вплоть до 1930 года.

Иллюстрации и тексты, содержащиеся в журнале, вошли в золотой фонд азербайджанской литературы и изобразительного искусства и не утратили своей злободневности и сегодня.

Лейла Мамедова