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Общество

26 апреля в Баку и на Абшероне пасмурно, но без осадков 25.04.2017 15:56

В среду, 26 апреля, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии, в первой половине дня будет преобладать временами порывистый северо-западный ветер, который в дневные часы сменится северо-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью от +6 до +9, днем - от +14 до +18 градусов. Непосредственно в столице ночью - от +6 до +8, днем - от +16 до +18 градусов.

Атмосферное давление повысится до 776 мм ртутного столба, относительная влажность ночью будет равна 80–90%, днем - 60–70%.

В районах Азербайджана 26 апреля местами дождь, в горных регионах выпадет снег, но в дневные часы преимущественно без осадков. Местами туман, будет преобладать западный ветер, который ночью и утром временами будет порывистым.

Температура воздуха ночью составит от +6 до +11, днем - от +17 до +22 градусов. В горах ночью - от -2 до +3, днем - от +6 до +11 градусов.

Гидрометцентр отмечает, что 26–28 апреля на Абшеронском полуострове будет наблюдаться умеренное колебание метеорологических показателей, что благоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей. 

Елена Остапенко, Э.Т.

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