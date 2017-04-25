Во вторник, 25 апреля, на пленарном заседании Милли Меджлиса были внесены поправки в Жилищный кодекс.

Как сообщает 1news.az, согласно поправкам, отели, объекты отельного типа и другие объекты, предназначенные для временного пребывания, будут называться «средства размещения» и по статусу считаться жилыми площадями.

Согласно поправкам, в дальнейшем не потребуется никаких процедур (перевод помещения из статуса «жилого» в «нежилое») для использования собственником многоквартирных жилых площадей и жилых домов, относящихся к фонду частных квартир, в качестве места размещения.

В ходе заседания депутат Асим Моллазаде выступил против принятия этого законопроекта.

По его словам, неверно превращать жилые помещения в гостиницы и хостелы.

«Принятие подобного законопроекта противоречит международной практике. Размещение в жилых домах гостиниц и хостелов нарушает права граждан. У граждан есть право спокойно жить в своих домах и, принимая этот законопроект, мы его нарушаем. Поэтому я выступаю против принятия этого законопроекта», - сказал он.

В свою очередь председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Хады Раджабли указал, что данный законопроект был составлен с учетом практики других стран.

«Я очень сожалею, что Асим Моллазаде выступает с подобной позицией. Есть примеры, когда в европейских странах отдельные квартиры используются как туристические объекты. Принятие этого законопроекта служит развитию туризма», - сказал он.

Поправки были приняты путем голосования.

Эльшан Рустамов, Г.Р.