USD1.7022
EUR1.8492
RUB0.0305
Brent51.75
WTI49.38
Золото2 160.77
S&P 500 Index2 374.15
Nikkei 22519 079.33
Общество

В Азербайджане упростят процедуру открытия отелей и хостелов в квартирах 25.04.2017 14:36

Во вторник, 25 апреля, на пленарном заседании Милли Меджлиса были внесены поправки в Жилищный кодекс.

Как сообщает 1news.az, согласно поправкам, отели, объекты отельного типа и другие объекты, предназначенные для временного пребывания, будут называться «средства размещения» и по статусу считаться жилыми площадями.

Согласно поправкам, в дальнейшем не потребуется никаких процедур (перевод помещения из статуса «жилого» в «нежилое») для использования собственником многоквартирных жилых площадей и жилых домов, относящихся к фонду частных квартир, в качестве места размещения.

В ходе заседания депутат Асим Моллазаде выступил против принятия этого законопроекта.

По его словам, неверно превращать жилые помещения в гостиницы и хостелы.

«Принятие подобного законопроекта противоречит международной практике. Размещение в жилых домах гостиниц и хостелов нарушает права граждан. У граждан есть право спокойно жить в своих домах и, принимая этот законопроект, мы его нарушаем. Поэтому я выступаю против принятия этого законопроекта», - сказал он.

В свою очередь председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Хады Раджабли указал, что данный законопроект был составлен с учетом практики других стран.

«Я очень сожалею, что Асим Моллазаде выступает с подобной позицией. Есть примеры, когда в европейских странах отдельные квартиры используются как туристические объекты. Принятие этого законопроекта служит развитию туризма», - сказал он.

Поправки были приняты путем голосования.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

397количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Трамп отказался назвать события 1915 года в Турции геноцидомВ Ереване сожгли флаги Азербайджана и Турции: Анкара отреагировала резким заявлением – ФОТОТрамп отменил финансирование для АзербайджанаВ Баку полицейский спас ребенка от огня, надев на него свой противогазВ Баку рабочий сорвался со здания из-за сильного порыва ветра - ФОТО - ВИДЕОЭльнур Гусейнов презентовал в Сети новое видео – ВИДЕОСМИ: Месси выплюнул зуб в перерыве «класико» с «Реалом» - ФОТО - ВИДЕОЭрдоган: Покой армянской общины особо значим для ТурцииВ Азербайджане можно будет получить кредит под залог движимого имуществаВ связи с ухудшением погодных условий эвакуированы более 200 нефтяников

НОВОЕ НА САЙТЕ

25 апреля14:53 Солнечные дети выступили волонтерами в «ASAN xidmət» - ФОТО14:48 Центробанк о средневзвешенном курсе маната к доллару14:36 В Азербайджане упростят процедуру открытия отелей и хостелов в квартирах14:32 В Азербайджане вернут пункты обмена валюты14:26 Георгий Гиоргадзе: «Турнир в Шамкире достоит имени Вугара»14:20 В Баку полицейские спасли жизнь самоубийце, который показал попытку суицида в Facebook - ФОТО14:18 Хикмет Гаджиев: Статья в Independent искажает реальную ситуацию в регионе14:13 Единый тариф на перевозки такси в Баку: Веление времени или конец свободной конкуренции?14:07 18-летний баскетболист умер во время матча14:01 Неизвестные осквернили звезду Дональда Трампа на Аллее славы – ФОТО13:58 Милли Меджлис утвердил нового судью Верховного суда13:48 «Ветен» выиграл лигу U-17 - ФОТО13:41 Центробанк Азербайджана не сможет выдавать целевые кредиты13:36 Валех Гафаров: «Построить карьеру за рубежом не позволило руководство АФФА»13:27 Задержан подозреваемый в убийстве директора Товузского филиала Azərsığorta