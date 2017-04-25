В Баку предотвращена попытка суицида.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, житель Сабунчинского района, 38-летний Шаиг Искендеров несколько дней назад распространил в социальных сетях заявление о том, что хочет совершить суицид. После написания этого статуса, он начал наносить себе раны режущим предметом, а затем, после фото своих попыток суицида, потерял сознание.

Один из свидетелей, наблюдавших за попыткой суицида через социальную сеть, позвонил на горячую линию «102» Министерства внутренних дел и сообщил, что в поселке Сабунчи по неизвестному адресу человек пытается покончить собой.

Сотрудники 12-го отделения полиции Сабунчинского района столицы немедленно приступили к поискам.

Полицейские связались с самоубийцей, однако он намеренно сообщил им неверный домашний адрес. Несмотря на это, сотрудники полиции смогли определить его местонахождение.

Следователь, старший лейтенант полиции Алескер Гусейнов спас жизнь самоубийце. Из-за того, что улица, на которой проживал самоубийца, очень узкая, автомобиль скорой помощи не смог подъехать к дому. Поэтому полицейским для спасения жизни Ш.Искендерова пришлось нести его до автомобиля скорой помощи на руках.

«Отметим, что Ш.Искендеров является высокооплачиваемым сотрудником одной из бакинских компаний. В качестве причины суицида он назвал то, что не может смириться со смертью брата, ставшего шехидом в Карабахе в 90-х годах».