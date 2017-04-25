24 апреля в городе Лянкяран начала работу IV Международная научная конференция на тему «Геноциды против тюркско-мусульманских народов в ХХ веке», организованная совместно Президиумом Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА), Институтом истории НАНА, Центром исследований Ататюрка Турецкой Республики и Исполнительной властью города Лянкяран.

Сначала участники мероприятия в мемориальном парке Гейдара Алиева возложили цветы к памятнику великому лидеру.

Затем участники мероприятия посмотрели выставку новых изданий Института истории по теме.

На международной конференции с участием ученых из различных стран мира прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции, минутой молчания была почтена память жертв геноцида.

Государственный советник Азербайджанской Республики по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Кямал Абдуллаев зачитал обращение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам конференции .

Открывая конференцию, глава Исполнительной власти города Лянкяран Талех Гарашов отметил важное историческое значение мероприятия.

Директор Института истории, депутат Милли Меджлиса Ягуб Махмудов выступил на конференции с обширным докладом.

Отметив, что азербайджанский народ является одним из тех народов в мире, которые подверглись чудовищному геноциду, Ягуб Махмудов сказал: «Наших ученых беспокоит нежелание международной общественности видеть наши реалии. Основная цель азербайджанских ученых заключается в изучении реальной истории страны и народа и доведении ее до будущих поколений такой, какая она есть, предотвращении лживой, фальшивой армянской пропаганды, ознакомлении международной общественности с объективной истиной».

Директор института отметил, что сегодня мир сталкивается с крайне сложными и чрезвычайно опасными противостояниями. В Европе, где начались первая и вторая мировые войны, ставшие причиной гибели миллионов людей, невообразимых разрушений и бедствий, вновь возрождаются фашизм, расизм, исламофобия. Под прикрытием «прав человека», «демократии», «защиты международного права», «борьбы с терроризмом» крупные силовые центры на самом деле потворствуют геноциду и террору, ведут борьбу не на жизнь, а на смерть во имя нового разделения мира на сферы влияния.

«Подняв мультикультурализм на уровень государственной политики в нашей стране, Президент Ильхам Алиев представил всему миру реалии Азербайджана в качестве образца. С этой точки зрения ежегодно проводимые в нашей стране по инициативе и под патронатом Президента Ильхама Алиева международные конференции на тему геноцида с участием ученых-историков со всего мира играют важную роль в выявлении исторических реалий, обогащении исторической науки новыми фактами и научными обобщениями»,- сказал Я.Махмудов.

Председатель турецкого Центра исследований Ататюрка, являющегося одним из организаторов конференции, профессор Мехмет Али Бейхан отметил тесное сотрудничество с Институтом истории, высоко оценил совместную деятельность двух научных учреждений. Он подчеркнул особое значение нынешней конференции по числу участвующих в ней зарубежных ученых и обсуждаемым темам.

Поприветствовав участников международной конференции от имени президента и Президиума НАНА, академик-секретарь Отделения общественных наук, член-корреспондент НАНА Наргиз Ахундова отметила, что международная научная конференция, проводимая в четвертый раз, является важным шагом, направленным на признание геноцидов против тюркско-мусульманских народов. Она подробно рассказала о зверствах, совершенных во время геноцида в Лянкяране.

На пленарном заседании также выступили председатель Высшей структуры по культуре, языку и истории имени Ататюрка Кабинета Министров Турецкой Республики, профессор Дерья Орс, бывший министр образования Турции, руководитель Нового турецкого центра стратегических исследований, профессор Хасан Джалал Гезяль, председатель Исторического общества Турции, профессор Рефик Туран, президент Научно-исследовательского института истории, экономики и права России, профессор Игорь Турицын и др.

Затем был заслушан доклад профессора БГУ, доктора исторических наук Анара Искендерова о чудовищном геноциде, совершенном армянскими преступниками в южном регионе нашей страны. Было отмечено, что Президент Азербайджана уделяет постоянное внимание этим международным научным конференциям, проводимым Институтом истории НАНА, традиционно адресует обращения к их участникам.

В заключение пленарного заседания президенту российского Научно-исследовательского института истории, экономики и права, профессору Игорю Турицыну был вручен диплом почетного доктора Института истории НАНА.

На заседаниях секций были заслушаны доклады до 60 иностранных ученых, в том числе из Германии, Албании, Польши, Турции, Грузии, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Индии, России и др., о геноцидах, совершенных в тюркско-исламских странах за последние 200 лет.

Зверства дашнакско-армянских палачей, совершенные ими в Лянкяранском уезде в 1918-1919 годах, были подробно обсуждены на отдельном заседании секции.

В заключение участникам конференции был роздан специальный выпуск журнала «Научные труды» Института истории с материалами IV Международной научной конференции, другие издания.

На IV Международной научной конференции в Лянкяране, которая продолжит работу завтра, будет обсуждена политика геноцида, депортации, репрессий, системно проводимая в течение последних 200 лет против тюркско-мусульманских народов на обширном географическом пространстве, тяжкие последствия этого.

Отметим, что две предыдущие конференции были проведены в Губе, а одна – в Шамахе.

АЗЕРТАДЖ