Известно, что культура в Азербайджане развивалась всегда, пропагандировалась на международной арене и прославляла нашу страну.

Однако, к сожалению, данная тенденция не коснулась сферы анимационных фильмов – если задуматься, даже наши земляки, не говоря уже об иностранных гражданах, затруднятся назвать примеры отечественной мультипликации, кроме Тык-тык ханум и Джыртдана, а ведь на самом деле их великое множество.

И хотя восполнить этот пробел в одночасье, разумеется, невозможно, несколько энтузиастов предприняли шаги, направленные на возрождение старых азербайджанских анимационных фильмов, на протяжении такого длительного периода находившихся под покровом пыли.

Среди них – Ольга и Рашид Агамалиевы, более полугода реализующие проект «Волшебство анимационных фильмов». Учитывая, что Рашид обучается киноведению в чешском университете им. Палацкого, а Ольга ханум ведет в Баку детскую студию творческого развития «Маленький принц», было решено осуществить проект на территории обеих стран, предоставив им возможность поближе познакомиться друг с другом и пообщаться на самом универсальном языке мира – языке искусства.

В беседе с корреспондентом 1news.az Ольга и Рашид Агамалиевы подробно рассказали о своей деятельности и поделились путями решения актуальных проблем отечественной мультипликации.

«Идея проекта зародилась прошлым летом, когда мы изучали чешскую анимацию. В тот момент я как раз готовила учебный материал для своей студии и решила, что анимацию можно использовать в образовательных целях, а также в целях развития у детей эстетики и вкуса. В рамках этого проекта мы на протяжении нескольких месяцев знакомили детей и их родителей в Баку и Праге с национальными анимационными фильмами Азербайджана и Чехии», - говорит Ольга ханум.

Для того чтобы в проекте участвовало больше людей, к нему были подключены и другие педагоги: известная художница Инна Костина, кукольники Ирина Гундорина и Вафа Ашумова, а также мастерица по фетру Ирина Хейбатова. Дети, получая теоретические знания, подкрепляли их творческим процессом – отражали сюжеты мультфильмов в своих рисунках, коллажах, создавали кукол по образам героев и так далее.

Как отметили Агамалиевы, в процессе были задействованы классические персонажи: чешская «Амалька» - маленькая фея с золотыми длинными волосами, и азербайджанский «Джыртдан», а также малоизвестные забытые герои наших мультфильмов.

А в качестве завершения проекта в Праге состоялась выставка, посетители которой могли ознакомиться с созданными работами и анимационными фильмами обеих стран, посмотреть кукольный театр и послушать лекции профессионалов в данной области. По словам наших собеседников, галерея наполнилась непередаваемой энергетикой, а совместное участие в мастер-классах родителей и детей способствовало их сближению.

Также в рамках проекта была издана книга, впервые рассказывающая об истории анимации Азербайджана, составителем которой является Рашид Агамалиев. В книгу вместе с научными статьями азербайджанских кинокритиков и писателей вошли и работы иностранных авторов, посвященные азербайджанскому анимационному кино.

«Из-за того, что книга написана в научно-популярном стиле, она, надеюсь, окажется интересной как для широкого круга читателей, так и для киноведов. Учитывая, что издать книгу – достаточно дорогостоящее удовольствие, на данный момент мы смогли издать в Чехии только 6 экземпляров, которые были подарены режиссерам и спонсорам. Однако у нас в планах обратиться в крупные издательства Азербайджана, потому что большим тиражом книга должна быть все-таки издана и распространена на территории нашей страны», - говорит Рашид.

По словам Р.Агамалиева, данная сфера особо нуждается в поддержке со стороны государства. По его словам, режиссер Эльчин Хаами Ахундов, бывший директор киностудии «Азанфильм», даже обращался в Министерство культуры и туризма со специальной программой по развитию национальной анимации, которая представляет собой готовый пошаговый план. При этом он продолжает вносить свой вклад в данную сферу, организовав по собственной инициативе в школе-интернате интеграционного обучения номер 11 в поселке Бильгя анимационную студию «Гурама», где обучает детей созданию мультфильмов.

И, конечно же, для развития отечественной анимации в первую очередь необходимо создать соответствующие структуры, которые позволили бы молодым людям получать образование в данной области, проходить практику, а затем обеспечиваться работой.

«В настоящее время азербайджанские дети растут на российских, турецких и голливудских фильмах, тогда как для формирования личности и национального сознания подрастающему поколению необходимы мультфильмы на родном языке. Совсем недавно эту тему затронул молодой режиссер-аниматор Султан Аббасбейли. В его социальном ролике маленький мальчик объясняет зрителям важность развития национальной анимации. Лично меня этот ролик очень тронул, и мне бы хотелось, чтобы его показывали во всех кинотеатрах страны. Показ социальных роликов перед главным сеансом – довольно популярная сейчас практика на Западе», - говорит Р.Агамалиев.

«Во-первых, нужно отреставрировать старые мультфильмы, оцифровать, выпустить в качестве DVD и демонстрировать по телевизору. Потому что имеющиеся у нас анимационные фильмы находятся в настолько запущенном состоянии, что их нельзя показывать, и в первую очередь это результат плохих условий хранения пленки в Госфильмофонде.

Специально для выставки Эльчин Хаами Ахундов сделал хорошие цифровые копии некоторых фильмов со старых кинопленок. Однако этим нельзя довольствоваться. Очень важно привезти в Баку оригиналы фильмов (негативы), которые находятся в Госфильмофонде России в Москве, отреставрировать их и оцифровать, ведь это собственность Азербайджана, труд наших художников и режиссеров», - убежден собеседник.

По словам Р.Агамалиева, с помощью вышеперечисленных методов можно возродить отечественную анимацию. Но наряду с этим необходимо также создавать новые мультфильмы, а для этого стоит поддерживать молодежь, желающую развиваться в данной сфере, отправляя их за границу для получения профильного образования.

«Также в стране должны быть частные и иностранные фонды, спонсирующие кино и анимацию. Например, существует «Вышеградский форум», который ежегодно выделяет на развитие этой сферы финансовые средства. Недавно они спонсировали первый грузинский анимационный фильм в формате 3D «Джино». И мы тоже должны стараться налаживать связи с подобными фондами», - резюмирует Рашид.

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P.S. Отметим, что Р.Агамалиев также является автором более семидесяти видеоуроков, в которых он вместе со своим учителем Мяхбубом Шюкюроглу дает пошаговую инструкцию игры на таре.

Лейла Мамедова