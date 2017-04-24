Отдел по связям с общественностью Бакинской высшей школы нефти (БВШН) продолжает новый проект «Я – учитель БВШН», посвященный преподавателям вуза. Сегодня на вопросы отвечает преподаватель кафедры «Инженерия по автоматизации процессов» БВШН, доцент Лейла Мурадханлы.

– Первый вопрос – традиционный: почему вы выбрали профессию педагога?

- Я – инженер по автоматизации процессов. Когда выбирала профессию, я и не думала, что стану преподавателем. Но потом мне захотелось передать кому-то свои знания и умение, поделиться опытом. Быть учителем для меня – большая честь. Это очень уважаемая, ответственная, сложная и в то же время великая профессия. И мой 25-летний стаж в этой области убедил меня в правильности моего выбора.

– Расскажите о себе. Где вы учились, с чего начался ваш путь преподавателя?

- В 1988 году я окончила с отличием факультет «Автоматизация производственных процессов» Азербайджанского института нефти и химии (ныне – Университет нефти и промышленности). В 1992 году получила звание доктора философии по техническим наукам, а семью годами позже стала доцентом. В 2009 году получила степень магистра в области «Менеджмент энергии» Норвежского института менеджмента. Преподавала в Азербайджанской государственной нефтяной академии (ныне – Университет нефти и промышленности), Университете «Хазар», а с 2014 года являюсь доцентом БВШН. В разное время вела научные исследования и преподавала в ряде университетов США в штатах Джорджия, Индиана и Пенсильвания, в университетах Beuth Hochschule für Technik Berlin и Университете прикладных наук в Германии, а также в Университете Jagiellonian (Польша). Одновременно вела научно-исследовательскую работу. В 2011 году Министерство образования Азербайджана наградило меня почетной грамотой, а в 2016 году я получила почетную грамоту со стороны SOCAR за заслуги в подготовке кадров для нефтяной и газовой промышленности.

– У каждого студента есть любимый преподаватель. Расскажите о своем любимом преподавателе в пору вашего студенчества.

- У меня было много любимых учителей. Они были настоящими профессионалами. Строгие и знающие свой предмет, они не просто передавали нам знания, но и будили в нас интерес к учебе. Поэтому я любила все предметы. Несмотря на то, что технические дисциплины у нас были основными, я серьезно изучала общественные и экономические предметы, была отличницей в университете и удостоилась самой престижной в то время Ленинской стипендии.

– Расскажите о ваших студентах. Какие они? Каким вы видите их будущее?

- Мне довелось работать в разных университетах, у меня было большое число студентов. Их успехи меня очень радуют. В Высшую школу поступают абитуриенты, набравшие самые высокие баллы, и, став студентами, они понимают, какая ответственность на них ложится.

Мои студенты – очень талантливые и старательные, участвуют в различных конференциях и проектах, занимаются научно-исследовательской работой. В будущем я вижу их специалистами высокого уровня, которые будут трудиться на благо Родины.

– Какой вы представляете себе Бакинскую высшую школу нефти через десять лет?

- Через 10 лет в стенах вуза, который будет располагаться в новом комфортном кампусе, будет работать большой коллектив, учиться студенты из многих стран мира. Появятся новые специальности и новые проекты. Уверена, что высшее образование, которое дается в нашем вузе, всегда будет самым качественным, а спустя 10 лет БВШН станет лидером среди азербайджанских университетов.

– Чем вы занимаетесь в свободное время?

- Свободного времени почти не бывает. Когда выдается свободная минута, читаю специальную литературу, стараюсь узнавать больше новой информации в своей сфере и повышать профессиональный уровень.

– Что бы вы пожелали первым выпускникам Бакинской высшей школы нефти?

- Я желаю им больших успехов в жизни и карьере. Верю, что выпускники Высшей школы всегда будут помнить родной вуз, и всегда, несмотря на должности, которые они займут, и звания, которые они получат, будут гордиться тем, что они – выпускники БВШН.