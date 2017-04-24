В субботу, 22 апреля, в Баку состоялась торжественная церемония закрытия Дней Франкофонии в Баку – ежегодного события, нацеленного на знакомство города с французской культурой и языком.

Мероприятие прошло при участии посольств всех 10 стран-участниц. Помимо самой Франции, к инициативе в этом году присоединились Бельгия, Литва, Египет, Греция, Венгрия, Марокко, Мексика, Румыния и Швейцария.

Послы стран-участниц поблагодарили гостей вечера и всех ценителей французской культуры за интерес к мероприятиям, которые проходили в Баку с 3 по 22 апреля в рамках Дней Франкофонии. Сюда входили показы фильмов, выставки, музыкальные представления и театральные постановки, а также кулинарные шоу.

По словам организаторов, в этом году Дни Франкофонии в Баку включили в себя более 30 различных мероприятий. Содействие в организации оказывал Французский культурный центр.

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Термин «Франкофония» зародился еще в 1880 году, когда французский географ Онезим Реклу применил его ко всем людям и государствам, которые говорят на французском языке.

В 1970 году была создана Международная организация Франкофонии (BFT), которая содействует сотрудничеству между франкоязычными странами и на сегодня объединяет 84 государства. На французском языке говорят 274 млн человек в мире.

Елена Остапенко, Э.Т.