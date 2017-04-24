USD1.7022
EUR1.8484
RUB0.0304
Brent52.24
WTI49.87
Золото1 274.84
S&P 500 Index2 348.69
Nikkei 22518 880.96
Общество

Дни Франкофонии в Баку завершились музыкально-кулинарным торжеством – ФОТО 24.04.2017 12:25

В субботу, 22 апреля, в Баку состоялась торжественная церемония закрытия Дней Франкофонии в Баку – ежегодного события, нацеленного на знакомство города с французской культурой и языком.

Мероприятие прошло при участии посольств всех 10 стран-участниц. Помимо самой Франции, к инициативе в этом году присоединились Бельгия, Литва, Египет, Греция, Венгрия, Марокко, Мексика, Румыния и Швейцария.

Послы стран-участниц поблагодарили гостей вечера и всех ценителей французской культуры за интерес к мероприятиям, которые проходили в Баку с 3 по 22 апреля в рамках Дней Франкофонии. Сюда входили показы фильмов, выставки, музыкальные представления и театральные постановки, а также кулинарные шоу.

По словам организаторов, в этом году Дни Франкофонии в Баку включили в себя более 30 различных мероприятий. Содействие в организации оказывал Французский культурный центр.

Французский актер представил в Баку моноспектакль по комедии Мольера – ВИДЕО

«Вкусы Франции»: Баку вновь предлагает дегустацию французских блюд

В Баку впервые проходит фотовыставка известного румынского скульптора-авангардиста – ФОТО

Мексика и французская культура: что общего?

Термин «Франкофония» зародился еще в 1880 году, когда французский географ Онезим Реклу применил его ко всем людям и государствам, которые говорят на французском языке.

В 1970 году была создана Международная организация Франкофонии (BFT), которая содействует сотрудничеству между франкоязычными странами и на сегодня объединяет 84 государства. На французском языке говорят 274 млн человек в мире.

Елена Остапенко, Э.Т.

191количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Приостановлено вещание двух российских телеканалов в АзербайджанеПевицу Лолиту высадили из поезда из-за запрета въезжать в Украину - ВИДЕОКазус на чемпионате Европы по дзюдо: сборная Азербайджана лишилась бронзы в командных соревнованиях из-за незнания новых правилГол Месси в добавленное время принёс «Барселоне» победу над «Реалом» - ВИДЕОАбдулбари Гезель: «Нам не достаточно просто побеждать в Азербайджане»Подозреваемый в убийстве российского военного в Армении предстанет перед судом - ФОТО - ОБНОВЛЕНОВ понедельник в республике ожидаются дожди, возможен град«Барселона» объявила, что Неймар пропустит матч с «Реалом»СБУ опубликовала откровенное фото певицы Лолиты - ФОТОМесси стал лучшим бомбардиром в истории «Эль классико» - ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

24 апреля13:16 Скончался народный артист Азербайджана13:13 Футболист бакинского «Интера» пропустит важный матч из-за свадьбы13:08 Пробел в азербайджанской анимации, или Почему наши дети растут на голливудских мультфильмах – ФОТО12:58 Эрдоган подал жалобу на французского политолога за призыв к покушению на его жизнь - ВИДЕО12:48 «Уйти в народ». Турецкая топ-модель променяла мировые подиумы на жизнь в деревне – ФОТО - ВИДЕО12:39 Златан Ибрагимович: «Только я решу, когда придет время остановиться» - ВИДЕО12:37 Международная ложь: о том, почему армяне молчали в течение первых 50-ти лет после т.н. «геноцида»12:33 В Петербурге задержали азербайджанца, изнасиловавшего 15-летнюю школьницу12:28 В Баку обсуждают фальсификацию армянами исторических событий12:25 Дни Франкофонии в Баку завершились музыкально-кулинарным торжеством – ФОТО12:16 Языки и «post-truth»: геополитический контекст12:10 8-летний азербайджанец включен в ТОП-100 юных шахматистов США - ФОТО12:06 Подозреваемый в убийстве российского военного в Армении предстанет перед судом - ФОТО - ОБНОВЛЕНО11:58 Эмбер Херд подтвердила роман с владельцем Tesla Илоном Маском – ФОТО11:52 В парке Центра Гейдара Алиева пройдет «День чтения»