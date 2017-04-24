29 апреля в парке Центра Гейдара Алиева пройдет «День чтения».

Как говорится в сообщении пресс-службы Центра Гейдара Алиева, «День чтения» пройдет под девизом «Давайте вместе читать!».

На мероприятие приглашены известные писатели и поэты. Посетители мероприятия получат возможность встретиться с ними и подписать на память книги.

Целью мероприятия, организованного Центром Гейдара Алиева, Министерством образования, Национальной Академией наук Азербайджана и «Hədəf Nəşrləri», является повышение интереса подрастающего поколения и молодежи к чтению, развитию у них навыков чтения.

Кроме того, с различными презентациями в рамках «Дня чтения» выступят учащиеся столичных общеобразовательных школ и лицеев. При участии школьников состоятся обсуждения отдельных произведений, спектакли пантомимы, сюжетные сценки, флешмоб и т.д.

В ходе мероприятия будет проведена выставка художественной и научной литературы. Издания будут предоставляться посетителям бесплатно, а также продаваться по льготным ценам.

Вход на «День чтения» свободный.

Ф.Багирова