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Общество

«Одлар Юрду» и швейцарская бизнес-школа «Свисс Монтро» начинают сотрудничество 24.04.2017 11:23

Отныне студенты и магистры Университета «Одлар Юрду» получат дипломы престижной швейцарской бизнес-школы «Свисс Монтро».

14 апреля 2017 года был подписан договор о сотрудничестве между ректором Университета «Одлар Юрду», профессором Ахмедом Валиевым и ректором швейцарской бизнес-школы «Свисс Монтро» Фабио Фуси.

Согласно договору, студенты, успешно получившие степень бакалавра и магистра Университета «Одлар Юрду», после специальной аттестации одновременно получат диплом швейцарской бизнес-школы «Свисс Монтро».

Кроме того, особо отличившиеся в ходе образовательного процесса студенты и магистры Университета «Одлар Юрду» получат возможность участвовать в различных краткосрочных и долгосрочных программах как в швейцарской бизнес-школе «Свисс Монтро», так и в других престижных учебных заведениях Европы.

На текущий момент Университет «Одлар Юрду» - член Международной ассоциации университетов, имеет аккредитационный статус Германии H+ и признание Высшего образовательного совета Турции (YÖK). Помимо этого, Университет «Одлар Юрду» - первый частный университет в республике, успешно прошедший государственную аккредитацию со стороны Министерства образования Азербайджанской Республики, признан  Медицинской образовательной организацией Соединенных Штатов Америки (FAIMER – Foundation for Advancement of International Medical Education and Research), участвует в рамках программ TEMPUS и ERASMUS, является членом Совета евразийских университетов (EURAS) и членом Ассоциации кавказских университетов, университет также удостоен медали Ассоциации по взаимопомощи экономике Франции за достижения в применении технологий в современном образовательном процессе.

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