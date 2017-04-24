Появлению нового дилера Samsung в Азербайджане в лице компании İrshad Electronics и презентации новых флагманов компании Samsung - моделей Galaxy S8 и S8+ - было посвящено мероприятие, проведенное в пятницу в Баку.

Ведущий мероприятия Илькин Гасанлы, поприветствовав гостей, отметил значимость события – выхода новых флагманов компании Samsung - моделей Galaxy S8 и S8+.

«Как и во всем мире, в Азербайджане с большим интересом ожидают появления этого продукта, продажей которого будет заниматься İrshad Electronics.

Телефоны Samsung находятся в надежных руках, и надеемся, что деятельность İrshad Electronics приведет к увеличению продаж телефонов Samsung», - сказал он.

Далее выступил руководитель контроля по продажам İrshad Electronics Арис Шыхалиев, который рассказал об истории создания компании.

Он отметил, что İrshad Electronics начал функционировать в 2000 году под названием I&R Telecom, и за короткое время компания достигла больших успехов.

«В 2007 году, проведя ребрендинг, компания продолжила свою деятельность под названием İrshad Electronics. В настоящее время компания является официальным дистрибьютором нескольких известных брендов, включая Samsung . Принимая во внимание число наших клиентов, можно сказать, что İrshad Electronics является брендом», - сказал он.

Арис Шыхалиев подчеркнул, что компания, у которой имеется 16 магазинов, занимается розничной, оптовой и корпоративной продажей.

«Несмотря на то, что корпоративная продажа была создана недавно, уже подписаны соглашения о партнерстве с некоторыми ведущими компаниями страны», - сказал он.

Коснувшись темы начала сотрудничества İrshad Electronics с Samsung, А.Шыхалиев выразил уверенность, что оно будет успешным для обеих компаний, и его итогом станут большие достижения.

Далее на мероприятии выступил президент Samsung Electronics Caucasus Company LLC Дайсонг Ра, представивший İrshad Electronics в качестве официального дистрибьютора компании.

Он подчеркнул, что Samsung функционирует в Азербайджане с 1990-х годов.

«За это время мы развили в Азербайджане бизнес по продаже электроники и мобильных телефонов, и я очень рад, что такая сильная компания, как İrshad Electronics, стала нашим партнером», - сказал он.

Дайсонг Ра отметил, что Samsung является самой инновационной компанией в мире и лидером в мире технологий.

«Наши инновации никогда не приостанавливаются, и каждый год мы будем представлять на азербайджанском рынке новые инновационные продукты. Сегодня мы представляем наши последние флагманы - модели Galaxy S8 и S8+.

Уверен, что принимающие участие в этом мероприятии дилеры, сотрудничая с İrshad Electronics и компанией Samsung, смогут хорошо заработать», - сказал он.

Выступивший на мероприятии глава департамента мобильных телефонов Фарид Халилов предоставил информацию о том, как отличить официальную продукцию компании Samsung от неофициальной.

«С июня 2017 года на каждом официальном телефоне Samsung, экспортируемом в Азербайджан, будет размещена специальная голограмма.

Отсутствие голограммы означает, что это - неофициальный продукт. В связи с этим будет подготовлен рекламный ролик, который будет распространен на телевидении и в социальных сетях», - сказал он.

Фарид Халилов также подчеркнул, что у телефонов с голограммой есть три основных преимуществ.

«Во-первых, качество официально завозимых телефонов, в отличие от завозимых нелегально, тестируются инженерами Samsung. В Азербайджане есть три оператора и каждого своя сеть. Телефоны, не предназначенные для азербайджанского рынка, не могут качественно работать в сети этих операторов. А с учетом того, что официально завезенные в Азербайджан телефоны тестируются, возникновение проблем у них минимизируется.

Во-вторых, на неофициально завезенные телефоны не предоставляется бесплатная гарантия. Однако если это официально завезенный в страну телефон и на нем есть голограмма, то в течение года при возникновении каких-либо фабричных проблем они бесплатно ремонтируются. Но если телефон приобретен не у официального дилера, то покупатель должен ремонтировать его за свой счет.

И в-третьих. Что означает официальный продукт? Это означает, он официально завезен в нашу страну, то есть, все налоги были уплачены, и в будущем при купле-продаже этого телефона не возникнет проблем, в то время как продажа нелегально завезенных телефонов может вызвать проблемы», - сказал он.

На мероприятии были вручены подарки дилеру, у которого оборот продаж телефонов Samsung за месяц был выше, чем у других.

В свою очередь, специалист по продукции Samsung Джамал Мамедов предоставил информацию о Galaxy S8.

Отмечалось, что Galaxy S8 и S8+ - это совершенно новые смартфоны, кардинально отличающиеся от тех, что до сих пор были на рынке мобильных устройств.

Стильный Galaxy S8 расширяет грани дизайна. «Безграничный» дисплей с симметрично закругленными краями и металлическая окантовка корпуса идеально сочетаются и создают единый цельный образ. В отличие от прежних моделей, оснащенные изогнутыми Super AMOLED-экранами с разрешением 2960х1440 пикселей Galaxy S8 (диагональ - 5,8 дюйма) и Galaxy S8+ (диагональ - 6,2 дюйма) оснащены сканером радужной оболочки глаз (IRIS Scanner), а также другими системами безопасности - сканером отпечатков пальцев и функцией распознавания лиц.

Смартфоны, базирующиеся на фирменных процессорах Samsung Exynos 8895, с 4 Гб оперативной памяти LPDDR4, 64 Гб встроенной памяти UFS 2.1 и аккумуляторами емкостью 3000 mAh и 3500 mAh, соответственно, работают под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

В Galaxy S8 и Galaxy S8 + имеется голосовой ассистент Bixby, который способен перенимать функции других приложений и выполнять их без запуска этих самых приложений, понимать контекст и естественный язык, распознавать через камеру различные объекты и искать аналоги в Интернете или заказывать такие же вещи в онлайн-магазинах.

Основная камера у смартфона обладает технологиями Dual Pixel и мультикадровой съемки, а это значит, что при съемке движущегося объекта при слабом освещении, или если необходимо приблизить объект для съемки, камера делает серию кадров, чтобы можно было получить яркие и четкие фотографии, а фронтальная камера отныне оснащена умным автофокусом. В устройствах используется стекло Gorilla Glass5. Аккумулятор данных смартфонов отличается экономичным расходом энергии. Он прошел 8-уровневую проверку и признан абсолютно безопасным.

Смартфон защищен от влаги и пыли по стандарту IP68 (защита на протяжении 30 минут на глубине в 1.5 м в пресной воде). Galaxy S8 и S8+ - первые в мире смартфоны, оснащенные 10нм процессором, что делает их очень мощными.

Технические характеристики Galaxy S8 и Galaxy S8 + выглядят следующим образом:

- восьмиядерный 64-разрядный процессор Samsung Exynos 8895;

- графический ускоритель Mali-G71 MP20;

- оперативная память 4 Гб, LPDDR4;

- встроенная память 64 Гб, UFS 2.1;

- поддержка карты памяти MicroSD до 256 Гб;

- основная камера: 12 Мп, f/1,7, размер пикселя — 1,4 мкм, фазовый автофокус с технологией Dual Pixel, оптическая стабилизация;

- фронтальная камера: 8 Мp, f/1,7, автофокус;

- аккумулятор: 3000 мА/ч — Galaxy S8, 3 500 мА/ч — Galaxy S8+;

- безопасность: сканер отпечатков пальцев, сканер радужной оболочки глаз, распознавание лиц Samsung Knox;

- навигация: GPS, ГЛОНАСС, Beidou;

- беспроводные интерфейсы: Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 GHz);

- разъемы: USB Type-C, 3,5-мм аудиовыход;

- количество SIM-карт: две nano-SIM, Dual SIM Dual Standby (DSDS);

- связь: GSM: 850/900/1800/1900 MHz || UMTS: 850/900/1900/2000/2100 MHz || LTE Cat.16;

- ОС: Android 7.0 Nougat;

- габариты: 148,9 х 68,1 х 8 мм — Galaxy S8, 159,5 х 73,4 х 8,1 мм — Galaxy S8 +;

- вес: 152 г — Galaxy S8, 173 г — Galaxy S8+.

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