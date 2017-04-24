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Общество

В связи с ухудшением погодных условий эвакуированы более 200 нефтяников 24.04.2017 21:48

В связи с тем что 24 и 25 апреля в открытом море скорость ветра должна составить 34 метра в секунду (высота волн 3-5 метров, временами 5-7 метров), Производственное объединение «Азнефть» SOCAR отправило на все участки морских нефтегазовых управлений телефонограмму о погодных условиях.

Как сообщили в ПО «Азнефть», осуществлена эвакуация не выполняющих важную работу рабочих.

С различных участков эвакуированы в общей сложности 204 человека. В зависимости от погодных условий эстакады и эстакадные площадки будут закрыты, а не выполняющих важную работу рабочих эвакуируют в пункты временного проживания. Продолжается проведение мер безопасности в связи с погодными условиями.

АПА

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