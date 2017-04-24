USD1.7022
EUR1.8484
RUB0.0304
Brent52.24
WTI49.87
Золото1 274.84
S&P 500 Index2 348.69
Nikkei 22518 880.96
Общество

Выездной ASAN xidmət оказывает услуги гражданам в ряде населенных пунктов Азербайджана 24.04.2017 14:39

Выездной ASAN xidmət 24 апреля – 3 мая окажет услуги гражданам в  поселке Маштага Сабунчинского района, 26 апреля – 15 мая – в городе Бейляган.

В то же время автобусы ASAN 28 марта – 26 апреля оказывают услуги в Товузе, Гахе, Астаре, Евлахе, 29 марта - 26 апреля – в городе Сальян, 15 – 29 апреля - в поселке Новханы Абшеронского района, 17 апреля – 16 мая - в городе Сиязань, а поезд ASAN  14 – 28 апреля – в поселке Дялляр Шамкирского района.

Услуги в выездной форме предоставляются Министерством юстиции, МВД, Министерством труда и социальной защиты населения и Госкомитетом по вопросам имущества.

В число услуг входят нотариальная деятельность, госрегистрация актов гражданского состояния, выдача и замена удостоверений личности и общегражданских паспортов, замена водительских удостоверений, назначение трудовых пенсий, выдача выписок о первичной и повторной государственной регистрации имущественных прав на жилые дома, технических паспортов, справок из госреестра по описанию недвижимости, по зарегистрированным государством правам и их ограничению (обременение), о повторной государственной регистрации имущественных прав на квартиры.

Автобусы и поезд ASAN xidmət оснащены самым современным оборудованием.

Напомним, что основной целью выездных услуг ASAN xidmət является предоставление гражданам государственных услуг более удобными и инновационными методами и обеспечение доступности этих услуг.

Ф.Багирова

65количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Приостановлено вещание двух российских телеканалов в АзербайджанеГол Месси в добавленное время принёс «Барселоне» победу над «Реалом» - ВИДЕОКазус на чемпионате Европы по дзюдо: сборная Азербайджана лишилась бронзы в командных соревнованиях из-за незнания новых правилАбдулбари Гезель: «Нам не достаточно просто побеждать в Азербайджане»Подозреваемый в убийстве российского военного в Армении предстанет перед судом - ФОТО - ОБНОВЛЕНОВ понедельник в республике ожидаются дожди, возможен градСБУ опубликовала откровенное фото певицы Лолиты - ФОТОМесси стал лучшим бомбардиром в истории «Эль классико» - ВИДЕОНазван самый опасный алкогольный напиток в мире«Карабах» получил золотые медали – ФОТО - ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

24 апреля14:39 Выездной ASAN xidmət оказывает услуги гражданам в ряде населенных пунктов Азербайджана14:32 Рамиль Шейдаев стал чемпионом Словакии - ФОТО14:24 25 апреля в Баку и на Абшероне очень ветрено14:14 Максим Медведев: «Будем стараться в следующем году вновь повторить свой успех»14:06 Преподаватель БВШН: «Окончившие наш вуз должны гордиться тем, что они – выпускники Высшей школы»13:50 Экс-супруг модели Гюнай Мусаевой стал отцом во второй раз – ФОТО13:38 Имеются проблемы со здоровьем Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова - Госкомиссия13:16 Скончался народный артист Азербайджана13:13 Футболист бакинского «Интера» пропустит важный матч из-за свадьбы13:08 Пробел в азербайджанской анимации, или Почему наши дети растут на голливудских мультфильмах – ФОТО12:58 Эрдоган подал жалобу на французского политолога за призыв к покушению на его жизнь - ВИДЕО12:48 «Уйти в народ». Турецкая топ-модель променяла мировые подиумы на жизнь в деревне – ФОТО - ВИДЕО12:39 Златан Ибрагимович: «Только я решу, когда придет время остановиться» - ВИДЕО12:37 Международная ложь: о том, почему армяне молчали в течение первых 50-ти лет после т.н. «геноцида»12:33 В Петербурге задержали азербайджанца, изнасиловавшего 15-летнюю школьницу