Выездной ASAN xidmət 24 апреля – 3 мая окажет услуги гражданам в поселке Маштага Сабунчинского района, 26 апреля – 15 мая – в городе Бейляган.

В то же время автобусы ASAN 28 марта – 26 апреля оказывают услуги в Товузе, Гахе, Астаре, Евлахе, 29 марта - 26 апреля – в городе Сальян, 15 – 29 апреля - в поселке Новханы Абшеронского района, 17 апреля – 16 мая - в городе Сиязань, а поезд ASAN 14 – 28 апреля – в поселке Дялляр Шамкирского района.

Услуги в выездной форме предоставляются Министерством юстиции, МВД, Министерством труда и социальной защиты населения и Госкомитетом по вопросам имущества.

В число услуг входят нотариальная деятельность, госрегистрация актов гражданского состояния, выдача и замена удостоверений личности и общегражданских паспортов, замена водительских удостоверений, назначение трудовых пенсий, выдача выписок о первичной и повторной государственной регистрации имущественных прав на жилые дома, технических паспортов, справок из госреестра по описанию недвижимости, по зарегистрированным государством правам и их ограничению (обременение), о повторной государственной регистрации имущественных прав на квартиры.

Автобусы и поезд ASAN xidmət оснащены самым современным оборудованием.

Напомним, что основной целью выездных услуг ASAN xidmət является предоставление гражданам государственных услуг более удобными и инновационными методами и обеспечение доступности этих услуг.

Ф.Багирова