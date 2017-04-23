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Общество

Приостановлено вещание двух российских телеканалов в Азербайджане 23.04.2017 17:58

Трансляция программ развлекательных российских телеканалов ТНТ и ТНТ4 временно приостановлена.

Компании кабельного телевидения Азербайджана приостановили трансляцию вышеуказанных телеканалов из-за пропаганды на них вымышленного «армянского геноцида».

Как сообщили 1news.az в абонентской службе компании  KATV,  трансляция каналов по вышеупомянутой причине остановлена до 25 апреля, после чего она будет восстановлена. Решение приостановить трансляцию ТНТ и ТНТ4 в Азербайджане также принято в компании кабельного телевидения AİLE TV. При этом в службе «горячей линии» сообщили, что нет информации о сроках восстановления вещания этих каналов.

Талыб Бархудаев

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