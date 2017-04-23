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Общество

В понедельник в республике ожидаются дожди, возможен град 23.04.2017 16:48

24 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно.

Ближе к ночи местами на полуострове возможны кратковременные дожди. Будет дуть сильный северо-западный ветер. Температура воздуха в столице и на Абшероне ночью 8-11, днем 14-17 градусов тепла.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов АР, атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75%-85%, днем – 60%-70%.

В районах Азербайджана в понедельник ожидаются грозы, дожди, в горных районах возможно выпадение снега и града. Температура в районах составит ночью +7-+12, днем - +18-+23 градуса, в горах ночью 4-9, днем 10-15 градусов выше ноля. Ветер западный.

Талыб Бархудаев

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