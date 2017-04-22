21 апреля начавшееся с Каспия водное путешествие IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» продолжилось в прекрасном уголке западного региона - Шамкирском районе.

Вечером перед Шамкирским центром молодежи состоялся фестиваль воды. Ведущий мероприятия проинформировал о предстоящих 12-22 мая этого года IV Играх исламской солидарности в Баку. На фестивале были представлены кадры начала водного путешествия IV Игр исламской солидарности, передачи в начале водной церемонии Президентом Ильхамом Алиевым ребенку из Шамкира сосуда с водой из Каспийского моря. Было показано путешествие воды от Каспийского моря до Шамкирского района, в том числе его шамкирский этап.

Затем на сцену были приглашены несущие сосуд с водой шамкирские спортсмены и ученик школы-лицея имени М.Физули города Шамкир Мурад Намазов.

Фестиваль превратился в настоящий праздник. Выступление танцевальной группы «Мирвари», певцов Вугара Велиева и Хаяла Гасымова подарили жителям района хорошее настроение. Фестиваль завершился грандиозными водными эффектами и фейерверком. Очередной остановкой начавшегося с Каспия водного путешествия будет город Мингячевир.

Напомним, что водное путешествие в Шамкирском районе стартовало взятием воды из Шамкирского водохранилища. Учащийся школы-лицея имени М.Физули города Шамкир Мурад Намазов, заслуженный тренер Азербайджанской Республики по боксу Рамиз Юсифов и призер европейского и олимпийского турниров по вольной борьбе Эльчин Гасанов наполнили водой из Шамкирского водохранилища медный сосуд с логотипом «Баку-2017» и отправились на водный фестиваль, который проводился перед городским Центром молодежи. Этот сосуд с водой будет продемонстрирован 12 мая на церемонии открытия «Баку-2017».

В рамках программы Domestic Grassroots, включенной в программу IV Игр исламской солидарности «Баку-2017», в Шамкирском Олимпийском спортивном комплексе состоялось региональное спортивное мероприятие. Выступившие на мероприятии первый заместитель главы Исполнительной власти Шамкирского района Гудрат Алиев, начальник районного управления молодежи и спорта Эмин Исмайлов и руководитель проекта Ульвия Акберова рассказали о значении предстоящих в Баку IV Игр исламской солидарности, пожелали школьникам успехов в спортивном соревновании.

В конкурсе, организованном среди школьников с целью пропаганды IV Игр исламской солидарности «Баку-2017» и привлечения молодежи к спорту, приняли участие 100 учащихся - 50 девочек и 50 мальчиков. Школьники испытали свои силы в различных видах спорта.

Победителям от имени Операционного комитета были вручены кубки, дипломы, справочники, а команде-победителю - билеты на церемонию закрытия IV Игр исламской солидарности «Баку-2017».

АЗЕРТАДЖ