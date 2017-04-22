В воскресенье, 23 апреля, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, местами возможен легкий туман, умеренный северо-западный ветер днем сменится усиливающимся юго-западным.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью от +7 до +9, днем - от +15 до +19 градусов. Непосредственно в столице ночью - от +7 до +9, днем - от +16 до +18 градусов.

Атмосферное давление снизится до 751 мм ртутного столба, относительная влажность ночью будет равна 70–80%, днем - 45–50%.

Между тем отмечается, что 24 апреля в Баку и на Абшероне ожидается сильный северо-западный и северный ветер.

В районах Азербайджана 23 апреля также преимущественно без осадков, однако вечером местами в западных регионах ожидаются грозы, возможен дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно западный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от +7 до +12, днем - от +20 до +25. В горах ночью - от +4 до +9, днем – от +12 до +17 градусов.

Гидрометцентр предупреждает, что сильное колебание атмосферного давления и резкий северный ветер хазри 24 апреля окажут неблагоприятное воздействие на метеочувствительных людей.

Талыб Бархудаев, Э.Т.