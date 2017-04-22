В Международном центре мугама накануне состоялась церемония награждения победителей II Фестиваля буктрейлеров.

Фестиваль был организован при поддержке Министерства культуры и туризма в партнерстве с Международным центром мугама и прошел под девизом Kitabı tanıdın, kitabla tanının!

На церемонии награждения выступил известный киноактер, учредитель фестиваля Руслан Сабирли, который рассказал о ценности книги, ее роли в жизни человека, а также о важности и перспективах состоявшегося фестиваля.

В качестве почетных гостей в мероприятии приняли участие первый заместитель министра культуры и туризма Азербайджана Вагиф Алиев, депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева, заслуженные деятели искусств Мушфиг Хатамов, Аяз Салаев и Кянан Мамедов, заслуженная артистка Санубар Искендерли, известная телеведущая Наргиз Джалилова.

По итогам фестиваля победителями стали Эльнур Рзаев, занявший первое место с работой по книге Рамиза Ровшана «Nəfəs»; второе место заняли Эмин Гасанханзаде (книга «О2», Мушфиг Хан) и Орхан Адыгезалов (книга «Sənə məktub yazıram», Агшин Йенисей), третье – Галиб Мирзалиев (книга «Gecəqondu insanı», Азер Эльшадоглу), Джавидан Ализаде (книга «İntihar», Тарана Валид) и Вели Мамедов (книга «Çevriliş», Саиля Ибрагимова).

Всего на суд жюри фестиваля было представлено 36 буктрейлеров.