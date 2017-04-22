Состоялась презентация поэмы «Реквием» профессора кафедры «Нефтегазовая инженерия» Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Фуада Велиева.

Презентация прошла в рамках семинара Клуба научных дискуссий БВШН «Синержи». В мероприятии приняли ректор Высшей школы Эльмар Гасымов, вице-президент Национальной Академии наук Азербайджана, академик Ибрагим Гулиев, главный редактор журнала «Азербайджан» Интигам Гасымзаде.

Эльмар Гасымов поздравил Фуада Велиева и пожелал ему дальнейших успехов. Как отметил ректор БВШН, Фуад Велиев – истинный гражданин своей страны, который чтит историю, культуру, духовные ценности азербайджанского народа.

«Являясь современным ученым и преподавателем, Фуад муаллим способен не только передать студентам инженерные знания, но и донести до них глубину произведений искусства и литературы», - заявил Э.Гасымов.

В ходе мероприятия также был продемонстрирован фильм-видеопрезентация поэмы «Реквием».

Выступавшие отметили актуальность и значимость темы книги, особо подчеркнув поэтический талант автора.

Говоря о многолетней разносторонней преподавательской, научно-исследовательской и творческой деятельности Велиева, ораторы отметили, что она является достойным примером для его студентов. Они также поблагодарили профессора и руководство БВШН за организацию интересной встречи.

Главные цели Клуба научных дискуссий БВШН «Синержи» – информировать студентов, молодых ученых, преподавателей и специалистов о новых достижениях, проблемах и перспективах в области точных и гуманитарных наук, привлекать их к участию в научно-практических дискуссиях, поощрять научно-исследовательскую работу, формировать и развивать их творческие навыки. Клуб проводит лекции, семинары и «круглые столы» на различные актуальные темы. В его заседаниях принимают участие не только сотрудники и студенты Высшей школы, но и все заинтересованные лица.

Талыб Бархудаев, Э.Т.