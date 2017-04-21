В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) прошла встреча руководства БВШН с представителями британской компании Atkins и посольства Соединенного Королевства в Азербайджане.

По сообщению пресс-службы БВШН, во встрече приняли участие ректор Высшей школы Эльмар Гасымов, генеральный директор представительства компании в Баку Джеймс Тодд и заведующий отделом энергетики, торговли и инвестиций посольства Великобритании в Азербайджане Стив Смит.

Поприветствовав гостей, Эльмар Гасымов предоставил им подробную информацию о руководимом им высшем учебном заведении. Он сообщил, что БВШН создан для подготовки в соответствии с международными стандартами в области образования высококвалифицированных англоязычных специалистов-инженеров для работы в крупных нефтяных компаниях, в том числе на предприятиях и организациях SOCAR, которая сегодня выросла в крупную транснациональную компанию, как в Азербайджане, так и за рубежом. С этой целью, отметил ректор, БВШН наладила и развивает прочное и успешное сотрудничество с крупными компаниями нефтегазового сектора, действующими в республике.

Говоря о деятельности компании Atkins, Дж.Тодд отметил, что она ведет разностороннюю деятельность и осуществляет различные проекты во многих странах мира. Компания занимается архитектурным и инженерным проектированием, строительством, геотехнической разведкой и оказывает консалтинговые услуги во многих отраслях, в том числе в областях добычи нефти и газа, архитектуры, промышленного и городского строительства, возобновляемых источников энергии. В настоящее время Atkins работает в Азербайджане на основе контракта с BP и является одной из компаний, которая поддерживает политику в области национализации кадров. В рамках ее реализации компания Atkins заинтересована наладить партнерские отношения с БВШН с тем, чтобы ознакомить студентов вуза с возможностями, которые она может им предоставить. Направления такого сотрудничества, как отметил Дж.Тодд, могут включать организацию летних школ, производственной практики и стажировки студентов в Atkins, а также краткосрочных курсов и тренингов с участием специалистов компании.

С.Смит также выразил заинтересованность в развитии связей посольства с Высшей школой в различных областях. Выразив удовлетворение успешным сотрудничеством БВШН с Университетом Хериота-Ватта и компанией BP, он отметил, что посольство готово оказать поддержку и содействие налаживанию и укреплению связей Высшей школы с другими британскими вузами и компаниями.

В ходе встречи была достигнута договоренность о заключении договора о сотрудничестве между БВШН и компанией Atkins.

Ялчин Алиев, Э.Т.