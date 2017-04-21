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Общество

Бакинское транспортное агентство: К сожалению, в реальной жизни нет кнопки «Restart» - ВИДЕО 21.04.2017 12:56

Как сообщалось ранее, начиная с 12 апреля, до начала фильма «Форсаж-8» на экранах кинотеатров транслируется социальный ролик Бакинского транспортного агентства (БТА), который направлен против ряда сцен, показываемых в фильме.

Подробнее об этом 1news.az рассказала сотрудница отдела по связям с общественностью  БТА Равана Алиева.

По ее словам, одним из направлений деятельности агентства является просвещение общественности на тему безопасности дорожного движения.

«Мы реализуем ряд важных проектов в данном направлении. Во время подготовки данных проектов мы постоянно выбираем интересные темы, идеи, соответствующие современности, чтобы повысить диапазон их влияния на аудиторию. Данный ролик является одним из результатов такого рода поисков», - отметила она.

На вопрос о том, почему ролик транслируется именно до показа фильма «Форсаж-8», Р.Алиева отметила, что многие представители молодежи ошибочно считают, что вождение автомобиля на высоких скоростях является своего рода развлечением.

«Проведенное исследование привело нас к ужасным статистическим данным, которые и отражены в ролике. Исследования показывают, что большинство тяжелых аварий происходят из-за превышения скорости. А повторение сцен, демонстрируемых в фильмах серии «Форсаж», в реальной жизни может стоить нам жизни. К сожалению, в реальной жизни нет кнопки «Restart». К слову, один из главных героев фильмов «Форсаж» Пол Уокер стал жертвой высокой скорости», - продолжила сотрудница агентства.

Что касается лиц, снятых в ролике, то она отметила, что во время отбора преимущество отдавалось людям, которые могут влиять на общество своими словами, идеями.

«Если принять во внимание, что видеоролик транслируется всего неделю, то еще рано говорить о том, оправдались ли наши предположения. Но с уверенностью можно сказать, что результаты превысили наши ожидания. Например, в таких социальных сетях, как Facebook и Instagram, число просмотров превысило отметку в 120 тысяч, а также роликом поделились более 500 раз», - сказала Р.Алиева.

По поводу следующих шагов БТА Р.Алиева сообщила, что подобные ролики будут сниматься и впредь, а также, в скором будущем будет дан старт просветительскому проекту «Bir yoldayıq», который охватит еще большие массы людей.

Представители общественности смогут участвовать в данном проекте. Решение проблем зависит не только от эффективной деятельности различных госучреждений, но и от прямого участия общества. Мы уверены, что каждый из вас поддержит нас в этом направлении и внесет свой вклад в достижение положительных результатов», - резюмировала она.

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