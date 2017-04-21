21 апреля в ходе заседания парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей было обсуждено внесение изменений в законопроект «О правах ребенка».

Как сообщает 1news.az, главная цель – привести законопроект «О правах ребенка» в соответствие с принятым 15 мая 2015 года законом «О рекламе».

Поправки приведут к усовершенствованию законодательства, защите здоровья детей, обеспечению их безопасности. Изменения предусматривают ряд ограничений для предотвращения негативного психологического влияния реклам на детей.

Представив информацию о законопроекте, председатель комитета Агия Нахчыванлы указала, что регулярно вносимые изменения в законодательство свидетельствуют о том, что защита прав детей является первостепенной задачей государства.

Выступивший на заседании депутат Аслан Шахвердиев отметил, что в азербайджанских школах все еще имеют место случаи избиения детей.

«При этом не каждый гражданин может пойти и пожаловаться», - сказал он.

В свою очередь депутат Тахир Рзаев отметил негативное влияние на детей рекламных плакатов, размещенных на общественном транспорте.

«Вблизи школ подобные рекламные плакаты запрещены, но они есть на автобусах, которыми ежедневно пользуются тысячи детей», - указал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.