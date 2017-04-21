На месте массовой вырубки деревьев на проспекте Метбуат в Ясамальском районе Баку, напротив здания Министерства оборонной промышленности (близ станции метро «Элмляр Академиясы» и БГУ) создается новый парк.

Как сообщили 1news.az в Исполнительной власти города Баку, новый парк охватит всю территорию вокруг снесенного «Общества охотников и рыболовов» («Дома охотника»), где ранее были уничтожены деревья, а также склон горы.

«Парк будет разбит в виде амфитеатра, в соответствии с ландшафтом территории. Тут будет посажено множество хвойных и лиственных деревьев, созданы все условия для отдыха граждан», - подчеркнули в ИВ.

Отметим, что ранее на этой территории планировалось строительство жилого здания и торгового центра. Ради этого экскаваторами были уничтожены десятки деревьев.

Как сообщил ранее 1news.az заведующий сектором Департамента охраны окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Рагуб Мирзоев, ООО Sənaye Tikinti Korporasiyası («Строительно-промышленная корпорация») поручено обеспечить охрану 27 оставшихся после вырубки и уже поврежденных деревьев.

«После того как 13 апреля на «горячую линию» министерства поступила информация об уничтожении деревьев на проспекте Метбуат, 29, туда выехали наши сотрудники. В результате осмотра территории было установлено, что вырублено 54 многолетних дерева диаметром ствола до 44 см, в том числе ели, кипарисы, сосны, тополя, тутовник и др.

Помимо этого, 27 деревьев повреждены – у них сломаны ветки и т.д.», - подчеркнул он.

«Наше разбирательство также установило, что разрешение на строительство ООО Sənaye Tikinti Korporasiyası получило от Исполнительной власти Баку. Но в ходе начатых строительных работ без требуемого по закону соответствующего экспертного заключения Министерства экологии и природных ресурсов началось уничтожение деревьев.

За это ООО Sənaye Tikinti Korporasiyası было оштрафовано на 130 тысяч 760 манатов. Кроме того, в соответствующие правоохранительные и судебные органы направлено обращение», - подчеркнул Р.Мирзоев.

Отметим, что по указанию Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Ясамальском районе на территории «Дома охотников», расположенного на проспекте Метбуат, остановлено строительство жилого и торгового центра «Бейюк Плаза».

Напомним, что Президент Ильхам Алиев в своей заключительной речи на заседании Кабинета министров АР, посвященном итогам социально-экономического развития республики в первом квартале 2014 года и предстоящим задачам, заявил, что «вырубать деревья – это бессовестно, это позор, это преступление».

Тимур Рзаев

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