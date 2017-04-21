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Общество

Айтен Мустафазаде: Экологически чистая продукция бренда Made in Azerbaijan имеет большие перспективы 21.04.2017 18:31

В основе развития несырьевого экспорта в Азербайджане лежит стремление создать прочный фундамент здорового будущего азербайджанской экономики и развитие этой тенденции в долгосрочной перспективе.

Об этом в интервью АзерТадж сказала глава Института права и прав человека Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА), депутат Айтен Мустафазаде.

«В настоящее время развитие ненефтяного сектора, включая сельское хозяйство, вступило в новый этап развития. Предварительные результаты позволяют нам с уверенностью  говорить о том, что бренд Made in Azerbaijan имеет большие перспективы, поскольку под этим брендом выпускается экологически чистый продукт», - сказала она.

Интервью Айтен Мустафазаде вышло спустя несколько дней после  выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Евлахе на республиканском совещании экспортеров ненефтяной продукции. Глава государства привлек внимание к необходимости большего внимания к созданию в предстоящие годы экспортоориентированных предприятий.

Айтен Мустафазаде в интервью подчеркнула значимость развития внутреннего производства и повышения экспортного потенциала, а также правильного реагирования на вызовы в этой сфере. 

«Наша страна отличается выгодным географическим положением, чистой экологией и разнообразным ландшафтом. Здесь никогда не было проблемой вырастить практически все, что угодно. Защитить биоразнообразие родной земли я считаю гражданским долгом каждого ее жителя», - сказала Айтен Мустафазаде. 

«Азербайджан не только в состоянии удовлетворить внутренний спрос за счет местного производства, но способен в разы увеличить и экспортный потенциал. Для того чтобы этого добиться, необходимы квалифицированные специалисты с предпринимательским мышлением», - добавила она.

Как отметила Айтен Мустафазаде, глава государства создал механизмы поддержки приоритетных направлений сельского хозяйства и самих производителей. В настоящее время основной задачей является регулирование предпринимательской деятельности в этом направлении.

Глава Института отметила, что в современном мире все большее распространение получают генно модифицированные продукты питания (ГМО). В Азербайджане, по ее словам, борются с ввозом такой продукции.  

«Используя богатство нашей природы и возможности новейших технологий, мы в силах повысить качество азербайджанских продуктов питания естественным образом, без вреда для здоровья будущих поколений», - сказала Айтен Мустафазаде.

Депутат выразила уверенность в том, что бренд Made in Azerbaijan будет ассоциироваться с экологически чистой продукцией и высоким качеством, а также вскоре станет узнаваемым на международном рынке.

Елена Остапенко

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