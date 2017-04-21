На кругу у Бешмяртябя (площади Физули) завершено строительство продолжения улицы Физули с круга наверх до проспекта Наримана Нариманова (бывшая «Советская»).
Как сообщает 1news.az, новая дорога уже заасфальтирована, на ней уложены бордюры.
Напомним, что 1news.az подробно осветил все масштабные изменения, предусмотренные в рамках реконструкции территории бывшей «Советской» в материале «Реконструкция «Советской» меняет облик столицы: Подробности масштабных изменений на дорогах Баку – ФОТО – ВИДЕО».
Тимур Рзаев, Э.Т.
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