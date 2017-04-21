Впервые в Азербайджане при организации AUDİ Центра Баку 15-16 апреля состоялся автопробег Quattro.

Собрав вместе всех любителей Audi, для автопробега организаторы мероприятия выбрали один из самых прекрасных регионов Азербайджана – Шамаху (Shamakhi Palace Sharadil). В автопробеге участвовали более 30-ти водителей с автомобилями марки AUDİ.

Наравне с любителями AUDİ, также были приглашены представители медиа. По завершении автопробега на территории отеля для гостей были организованы такие виды развлечений, как пейнтболл, стрельба, верховая езда и многие другие.

Основная цель автопробега - собрать вместе всех любителей AUDI, а также презентация и тест-драйв двух новых на рынке моделей Audi A5 sportback (2/0 TFSI) quattro и AUDI Q5 (2.0 TFSI) quattro.

Целью специально выбранной для тест-драйва дороги в Агсу являлась проверка системы полного привода и быстрой реакции quattro ultra в условиях подъемов и спусков, а также резких поворотов. Следует заметить, что при малейших изменениях на дорожной поверхности, эта система в течение 0.2 секунды принимает решение о подключении и в последующие 0.2 секунды уже подключается.

В отличие от моделей A5 и Q5, целью демонстрации в модели Q7 была не система quattro ultra, а полная мощность двигателя 2.0 TFSİ, которой вполне достаточно для такого огромного кроссовера. Скорость 0-100 км/ч у нового А5 sportback quattro набирается за 6 секунд, у модели Q5 - за 6.3 секунды. Ни в чем не уступающая им модель Q7 с представленным моторным двигателем набирает скорость 0-100 км/ч за 6.9 секунды.

Возможность пройти тест-драйв была предоставлена не только гостям, но и остальным желающим при наличии у них водительских прав.

Приняв во внимание, что гостям и представителям медиа полюбилось данное мероприятие, было принято решение о ежегодном проведении пробега при организации AUDI Центра Баку.

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