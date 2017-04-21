В субботу, 22 апреля, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, ночью местами возможен небольшой туман и изморось.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии, временами усиливающийся юго-западный ветер в дневные часы сменится сильным северо-западным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью от +7 до +9, днем - от +14 до +18 градусов. Непосредственно в столице ночью - от +7 до +9, днем - от +15 до +17 градусов.

Атмосферное давление повысится до 766 мм ртутного столба, относительная влажность ночью будет равна 70–80%, днем - 45–55%.

В районах Азербайджана 22 апреля также преимущественно без осадков, однако днем местами ожидается изморось и кратковременный дождь. Ночью и утром местами туман. Будет преобладать западный ветер, который временами будет порывистым.

Температура воздуха ночью составит от +5 до +10, днем - от +20 до +25. В горах ночью - от +3 до +8, днем – от +11 до +16 градусов.

Гидрометцентр отмечает, что в связи с сильным колебанием атмосферного давления и резкой сменой северного ветра хазри 22 апреля на временами порывистый южный ветер гилавар 23 апреля метеочувствительные люди могут ощущать дискомфорт.

Отмечается, что нестабильные погодные условия на территории Азербайджана продлятся с 22-го по 25 апреля: будет преобладать западный и северо-западный ветер, временами порывистый.

24 апреля местами ожидается изморось и кратковременный дождь, временами осадки будут носить интенсивный характер. В регионах страны возможен град, в высокогорных районах есть вероятность снега.

Елена Остапенко, Э.Т.