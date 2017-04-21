USD1.7022
EUR1.8242
RUB0.0303
Brent53.00
WTI50.75
Золото1 279.97
S&P 500 Index2 355.84
Nikkei 22518 632.99
Общество

В этом году в Баку откроют новую дорогу, кардинально облегчающую поездки по Абшерону - ФОТО 21.04.2017 14:01

Интенсивно ведется строительство дороги из Баку в Сумгайыт через абшеронские поселки Новханы, Пиршаги, Кюрдаханы, Нардаран, Бильгя, Загульба и Бузовна.

Как сообщил 1news.az глава пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, дорога Новханы-Пиршаги протяженностью 12,7 километра и шириной 7,5 метра, проходящая по северной части Абшеронского полуострова, будет соединена с 16-м километром трассы Баку – граница с Россией и дорогой Баку – Шамаха.

«На дороге будет уложено 115 тысяч квадратных метров асфальта и 50 тысяч погонных метров бордюров, обустроены тротуары, создана новая система освещения и т.д. Дорогу планируется открыть в этом году», - подчеркнул А.Наджафли.

Основная цель реализации этого проекта - обеспечить посредством автомобильной дороги Мардакян-Бильгя-Новханы-Сумгайыт транспортную связь населенных пунктов в северо-западной части Абшеронского полуострова с дорогой Баку-Губа в объезд центра столицы.

В то же время, эта магистраль, которую соединят с дорогой Баку-Шамаха, позволит наладить удобное транспортное сообщение с западными районами республики.

Новая автомобильная дорога также облегчит связь бакинских поселков с центральными автомагистралями Азербайджана, снизит транспортную нагрузку на центр Баку.

Тимур Рзаев, Э.Т.

802количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Вера Брежнева: «Лучшие друзья девушек – это азербайджанцы!» - ФОТОЖерар Пике потроллил Криштиану РоналдуTurkish Airlines примет участие в судьбе маленькой Кадижи, родившейся на борту самолета - ФОТОТурецкий лоукостер открывает рейсы в ЕреванКирсан Илюмжинов: «Штаб-квартира ФИДЕ в Баку? Отличное предложение!»Бросившегося на рельсы в Бакметрополитене наркомана ввели в искусственный сонПутин и Эрдоган вошли в список 100 самых влиятельных людей мира по версии TimeСегодня вечером будет частично ограничено движение на трех оживленных дорогах БакуПлатье невесты из Индонезии побило рекорд в «Инстаграме» по числу лайков - ФОТОКарабах стал «предвыборной фишкой» во французской президентской гонке

НОВОЕ НА САЙТЕ

21 апреля15:32 Завершено строительство продолжения улицы Физули – ФОТО15:27 Состоялся автопробег Quattro Баку-Шамаха-Баку – ФОТО – ВИДЕО15:20 В аэропорту Лос-Анджелеса не заметили пистолет в сумке пассажирки – ВИДЕО15:10 Один день в хостеле Freedom глазами репортеров 1news.az – ФОТО - ВИДЕО14:57 Сергей Карякин: «Я еще не видел азербайджанца, который поддерживал Карлсена» - ФОТО - ВИДЕО14:53 Госдума РФ запретила называть детей бранными словами и цифрами14:49 Президент ФИФА поздравил «Карабах»14:41 Ветреная погода сохранится в Азербайджане до 25 апреля14:38 Вера Брежнева: «Спасибо всем, кого я повстречала в замечательном Баку!» - ФОТО14:36 В России напали на приемную ФСБ, погибли два человека14:34 22 апреля в Баку и на Абшероне будет сильный северо-западный ветер14:27 Посол Мексики побывал в Шеки и настроен на развитие сотрудничества14:18 В Баку планируется создать 6 частных пляжей – Абульфас Гараев - ФОТО14:01 В этом году в Баку откроют новую дорогу, кардинально облегчающую поездки по Абшерону - ФОТО13:49 Назарбаев об Астане: «Лицо помыли, а задница дырявая!»