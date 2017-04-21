Интенсивно ведется строительство дороги из Баку в Сумгайыт через абшеронские поселки Новханы, Пиршаги, Кюрдаханы, Нардаран, Бильгя, Загульба и Бузовна.

Как сообщил 1news.az глава пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, дорога Новханы-Пиршаги протяженностью 12,7 километра и шириной 7,5 метра, проходящая по северной части Абшеронского полуострова, будет соединена с 16-м километром трассы Баку – граница с Россией и дорогой Баку – Шамаха.

«На дороге будет уложено 115 тысяч квадратных метров асфальта и 50 тысяч погонных метров бордюров, обустроены тротуары, создана новая система освещения и т.д. Дорогу планируется открыть в этом году», - подчеркнул А.Наджафли.

Основная цель реализации этого проекта - обеспечить посредством автомобильной дороги Мардакян-Бильгя-Новханы-Сумгайыт транспортную связь населенных пунктов в северо-западной части Абшеронского полуострова с дорогой Баку-Губа в объезд центра столицы.

В то же время, эта магистраль, которую соединят с дорогой Баку-Шамаха, позволит наладить удобное транспортное сообщение с западными районами республики.

Новая автомобильная дорога также облегчит связь бакинских поселков с центральными автомагистралями Азербайджана, снизит транспортную нагрузку на центр Баку.

Тимур Рзаев, Э.Т.