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Общество

В Баку открылся мясной фестиваль USA Beef Festival at M’EAT – Another State, Another Steak - ФОТО 20.04.2017 11:45

16 апреля в ресторане M’EAT стартовало главное гастрономическое событие этой весны - фестиваль американского мяса.

Изюминка USA Beef Festival at M'EAT – Another State, Another Steak  - дегустационное меню новых видов стейков из разных штатов, разработанное бренд-шефом ресторана специально к данному событию. Первыми эти сочные и ароматные стейки попробовали гости, специально приглашенные на открытие фестиваля. Отметим, что ресторан M’EAT является официальным членом American Beef Club.

Открытие USA Beef Festival at M'EAT – Another State, Another Steak  прошло в теплой, дружеской, веселой и, самое главное, вкусной атмосфере под американские музыкальные ритмы.

Нежное филе-миньон или прожаренный досуха рибай, аутентичный томагавк, флэт айрон или «Нью-Йорк», тибон или топ-блейд — каждый гурман-мясоед найдет себе стейк по вкусу.

Забронировать столик в ресторане M’EAT можно по номеру: (012) 310 19 19, а  продлится это вкусное торжество до 16 мая.

Более подробную информацию о фестивале можно получить по контактному номеру: (012) 310 19 19, а также подписавшись на официальные страницы ресторана M’EAT в социальных сетях Instagram (@meatbybeat) и Facebook.

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