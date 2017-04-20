В Бакинском апелляционном суде была рассмотрена жалоба осужденных по уголовному делу, возбужденному по факту пожара в жилом доме на проспекте Азадлыг в Бинагадинском районе Баку, произошедшего 19 мая 2015 года.

Как сообщили 1news.az в суде, рассмотревший жалобу судья Ильгар Мургузов постановил направить дело в Бакинский суд по тяжким преступлениям для повторного рассмотрения.

Напомним, что утром 19 мая 2015 года в жилом доме, расположенном на проспекте Азадлыг в Бинагадинском районе Баку, вспыхнул пожар. Трагедия унесла жизни 15 человек, около 50 человек пострадали.

Среди погибших – 4 ребенка, самому младшему из них было 1,5 года.

Сразу после трагедии Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под личный контроль расследование дела о пожаре.

По факту было возбуждено уголовное дело по статьям 225.2 («Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия»), 308 («Злоупотребление должностными полномочиями») и 314 («Халатность») Уголовного кодекса Азербайджана.

Была создана оперативно-следственная группа из опытных сотрудников МЧС, Генпрокуратуры и МВД.

Был задержан Мирюсиф Мирджафар оглу Махмудов, руководитель компании Global Construction, облицовывавшей сгоревшее здание на проспекте Азадлыг материалом полиуретан, а также его заместитель Алекпер Ильдрым оглу Аскеров.

Был также арестован Газанфар Магеррам оглу Новрузов, занимавший должность первого заместителя главы Исполнительной власти Бинагадинского района в 2012-2013 гг.

Кроме того, были арестованы генеральный директор компании Qlobal Stone Угур Фируз оглу Баширов, заведующий хозяйственным отделом Исполнительной власти Бинагадинского района Адалят Шамсаддин оглу Раджабов, работавший в 2012-2013 годы начальником жилищно-коммунального объединения района, и начальник жилищно-коммунального эксплуатационного участка №72 Низами Гара оглу Оруджев.

Вышеуказанные лица арестованы в качестве обвиняемых по статьям 225.2 («Нарушение правил пожарной безопасности, по неосторожности повлекшее гибель потерпевшего и другие тяжкие последствия») и 308.2 («Злоупотребление должностными полномочиями, приведшее к тяжким последствиям») Уголовного кодекса Азербайджана.

Кроме того, начальнику лаборатории ЗАО Dərnəgül Boru Zavodu Агаджаваду Гаджи оглу Мамедову, проводившему испытания материала полиуретан, предъявлено обвинение по статьям 308.2 («Злоупотребление должностными полномочиями, приведшее к тяжким последствиям») и 313 («Служебный подлог»), а гендиректору Центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения АР Акифу Мурадали оглу Алибейову, согласовавшему технические условия на материал полиуретан, – по статье 308.2 («Злоупотребление должностными полномочиями, приведшее к тяжким последствиям») Уголовного кодекса Азербайджана.

Отметим, что после пожара в Баку был начат демонтаж опасного облицовочного материала со зданий, причем зачастую это делали не только представители ИВ, но и сами жильцы домов. Граждане, пострадавшие от пожара, были обеспечены временным жильем.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о создании Государственной комиссии по расследованию и устранению последствий пожара.

27 января 2017 года в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу, возбужденному по факту пожара.

Дело рассматривал судья Афган Гаджиев.

На заключительном заседании подсудимых признали виновными, им были вынесены приговоры.

В частности, Мирюсиф Махмудов, руководитель компании Global Construction, облицовывавшей сгоревшее здание на проспекте Азадлыг материалом полиуретан, был приговорен к 8 годам лишения свободы, его заместитель Алекпер Аскеров - к 4 годам лишения свободы.

Генерального директора компании Qlobal Stone Угура Баширова приговорили к 5 годам лишения свободы, заведующего хозяйственным отделом Исполнительной власти Бинагадинского района Адалята Раджабова, работавшего в 2012-2013 гг. начальником жилищно-коммунального объединения района - к 4 годам лишения свободы, Газанфара Новрузова, занимавшего должность первого заместителя главы Исполнительной власти Бинагадинского района в 2012-2013 годы, - к 4 годам лишения свободы.

Начальник жилищно-коммунального эксплуатационного участка №72 Низами Оруджев был приговорен к 3 с половиной годам лишения свободы.

Начальник лаборатории ЗАО Dərnəgül Boru Zavodu Агаджавад Мамедов, проводивший испытания материала полиуретан, и гендиректор Центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения АР Акиф Алибейов, согласовавший технические условия на материал полиуретан, приговорены к условному наказанию.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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