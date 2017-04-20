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Общество

Невеста, бросившая в день свадьбы жениха и сбежавшая с возлюбленным, готовится к новой свадьбе 20.04.2017 10:56

Сотрудники отдела полиции Имишлинского района Азербайджана завершили разбирательство в отношении 23-летней жительницы села Гарадонлу Айтян Д. (фамилия девушки не называется из этических соображений – прим.авт.), которая в день свадьбы сбежала с мужчиной старше нее на 7 лет – Кямраном Халиловым.

Как сообщили 1news.az в отделе, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции нашли девушку.

«Молодые люди были приглашены в отдел и в своих показаниях заявили, что любят друг друга уже 5 лет. Сбежавшая невеста утверждает, что пошла на этот шаг сама, ее никто не похищал. Так как оба являются совершеннолетними, создают семью по собственному желанию и уже готовятся к свадьбе, факта насильственного похищения не выявлено, разбирательство остановлено в связи с отсутствием состава преступления», -  подчеркнули в отделе.

Отметим, что родители жениха уже начали ремонт в доме перед предстоящей свадьбой.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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