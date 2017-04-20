USD1.7022
EUR1.8260
RUB0.0301
Brent53.10
WTI50.58
Золото2 177.20
S&P 500 Index2 338.17
Nikkei 22518 470.76
Общество

Завершается строительство всех новых дорог на бывшей «Советской» – ФОТО – ВИДЕО 20.04.2017 10:28

В рамках реконструкции территории бывшей «Советской» (ныне - проспект Наримана Нариманова) в Ясамальском районе Баку осуществляются многочисленные масштабные изменения.

Как сообщил 1news.az глава пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, на территории площадью 26 гектаров 23 гектара займут зеленые насаждения, 3 гектара – автомобильные дороги. 90 процентов новых дорог на территории уже построены.

«Реконструируются 5 улиц общей протяженностью 7,6 км – проспект Наримана Нариманова, ул.Балабабы Меджидова, Абдуллы Шаига, Мирзааги Алиева и Физули, там прокладываются новые коммуникации.

В ходе реконструкции улица Б.Меджидова, протяженность которой составляет 440 метров, расширена с 7 до 15 метров, она станет 3-полосной, с тротуарами шириной 1,5 метра, а улица А.Шаига, чья протяженность равна 1825 метрам, - с 5 до 9-15 метров, она станет 2-4-полосной.

Проспект Наримана Нариманова протяженностью 2165 метров расширяется на 11-23,5 метра и будет 5-полосным.

Улицы Мирзааги Алиева (протяженностью 750 метров) и Физули (протяженностью 800 метров) расширены до 15 метров.

Также на территории созданы 14 автобусных остановок, установлена новая система освещения и т.д.», - подчеркнул А.Наджафли.

С панорамой проводимых работ можно ознакомиться в подготовленном ОАО «Азеравтойол» видеоролике.

Тимур Рзаев, Э.Т.

Читайте по теме:

Ильхам Алиев заложил фундамент новой дорожно-транспортной инфраструктуры на территории бывшей «Советской» - ФОТО

Как преображается часть бывшей «Советской» - ФОТО – КАРТА

На время реконструкции кардинально меняется схема движения автомобилей по «Советской» - КАРТА

После реконструкции «Советской» площадь Физули исчезнет, схему движения автомобилей изменят – ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ - КАРТЫ

Как преображается бывшая «Советская» – ФОТО – ВИДЕО

Жильцы новостройки на «Советской» не согласны с выселением: «Где мы еще найдем дом с такими условиями?» - ФОТО

На кругу Бешмяртябя начата прокладка продолжения улицы Физули – ФОТО

Жильцы новостройки на «Советской»: «Нам деньги не нужны, мы хотим свой дом!» - ФОТО

Расширена проезжая часть одной из центральных улиц Баку – ФОТО

6461количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Серена Уильямс забеременела от армянина – ФОТОВ Азербайджане поющий пастух в одночасье стал героем соцсетей - ВИДЕОМария Захарова удивила подписчиков фотографией в спортивных шортах – ФОТОВместе навсегда: 28-летняя Паулина Андреева в объятиях 49-летнего Федора Бондарчука – ФОТО«Реал» - «Бавария»: судейский беспредел или нехитрый план по внедрению видеоповторов? - ФОТО - ВИДЕОСтали известны подобности снятого на камеру избиения учащихся в одной из азербайджанских школ - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОЗавершается строительство всех новых дорог на бывшей «Советской» – ФОТО – ВИДЕОДжулия Робертс названа самой красивой женщиной года - ФОТОWashington Times: Армения уподобилась Северной КорееУ футболиста сборной вымогают деньги за эротический архив жены – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

20 апреля12:57 В Азербайджане предлагают на законодательном уровне закрепить правила этического поведения депутатов12:49 17-летнему пилоту Формулы-4 ампутировали обе ноги после страшной аварии - ФОТО - ВИДЕО12:39 ​Вагит Алекперов поднялся в рейтинге Forbes12:25 Армения-2017: «Империя интеллекта», барахтающаяся в нищете12:19 В Иране не менее 11 человек стали жертвами ДТП с участием автобуса12:15 Стали известны победители лотереи, которую проводил Unibank11:58 Клаудио Раньери: «Эра «Барселоны» подошла к концу»11:45 В Баку открылся мясной фестиваль USA Beef Festival at M’EAT – Another State, Another Steak - ФОТО11:19 «Бездельники из Фейсбука». Что думают известные пользователи соцсетей о мнении Араза Ализаде?11:14 Сегодня вечером будет частично ограничено движение на двух оживленных дорогах Баку11:07 Назначен заместитель председателя правления Azər-Türk Bank11:06 Дело о страшном пожаре в доме на проспекте Азадлыг направлено на повторное рассмотрение11:01 У футболиста сборной вымогают деньги за эротический архив жены – ФОТО10:59 Марин Ле Пен выступает за присоединение Карабаха к Армении10:56 Невеста, бросившая в день свадьбы жениха и сбежавшая с возлюбленным, готовится к новой свадьбе