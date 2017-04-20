В рамках реконструкции территории бывшей «Советской» (ныне - проспект Наримана Нариманова) в Ясамальском районе Баку осуществляются многочисленные масштабные изменения.

Как сообщил 1news.az глава пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, на территории площадью 26 гектаров 23 гектара займут зеленые насаждения, 3 гектара – автомобильные дороги. 90 процентов новых дорог на территории уже построены.

«Реконструируются 5 улиц общей протяженностью 7,6 км – проспект Наримана Нариманова, ул.Балабабы Меджидова, Абдуллы Шаига, Мирзааги Алиева и Физули, там прокладываются новые коммуникации.

В ходе реконструкции улица Б.Меджидова, протяженность которой составляет 440 метров, расширена с 7 до 15 метров, она станет 3-полосной, с тротуарами шириной 1,5 метра, а улица А.Шаига, чья протяженность равна 1825 метрам, - с 5 до 9-15 метров, она станет 2-4-полосной.

Проспект Наримана Нариманова протяженностью 2165 метров расширяется на 11-23,5 метра и будет 5-полосным.

Улицы Мирзааги Алиева (протяженностью 750 метров) и Физули (протяженностью 800 метров) расширены до 15 метров.

Также на территории созданы 14 автобусных остановок, установлена новая система освещения и т.д.», - подчеркнул А.Наджафли.

С панорамой проводимых работ можно ознакомиться в подготовленном ОАО «Азеравтойол» видеоролике.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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