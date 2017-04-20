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Общество

Очищено от мин почти 2 млн кв. метров территории села Джоджуг Мерджанлы – ФОТО 20.04.2017 10:18

 Сотрудники Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) продолжают разминирование освобожденного от армянской оккупации села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района.

Как сообщила 1news.az руководитель пресс-службы ANAMA Сабина Саркарова, в среду, 19 апреля, было очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 45 702 квадратных метра территории села и подъездных дорог к нему (из них 3372– саперами агентства, 15 800 – механическим способом, 26 530 – с помощью поисковых собак).

В ходе работ были обнаружены 1500 осколков и 4 взрывателя к противотанковым минам марки ТМ-57.

В целом за последний 61 день очистки в Джоджуг Мерджанлы проверен 151 дом, обнаружены 28 неразорвавшихся боеприпасов, 6 противопехотных марки ОЗМ-72 и 16 противотанковых мин марки ТМ-57, а также 50 взрывателей к минам марки ТМ-57.

В результате очищено 1 млн 981 тыс. квадратных метров территории села (из них 474 746 – саперами агентства, 582 200 – механическим способом, 113 000 – прибором подземного сканирования SENSYS и 811 116 – с помощью поисковых собак).

Тимур Рзаев, Э.Т.

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