После завершения укладки нового асфальтового покрытия для соревнований «Формулы-1» открыта для движения улица Ниязи в Сабаильском районе Баку.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, улица Ниязи с утра четверга, 20 апреля, открыта для движения транспорта на участке от пересечения с улицей Истиглалийят (у здания Филармонии) до круга Азнефть.

«На ней уложено новое асфальтовое покрытие на булыжной мостовой. Также восстановлено движение по этой дороге автобусов маршрутов №№6 и 65», - отметил М.Агаев.

Тимур Рзаев, Ф.Б.