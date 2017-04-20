21 апреля делегация во главе с председателем Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде отправится с визитом в Грузию.

Как сообщили в УМК, в ходе визита шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде встретится с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II, Президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили и председателем парламента Ираклием Кобахидзе.

В рамках визита шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде предусмотрена встреча с членами азербайджанской общины.

АЗЕРТАДЖ