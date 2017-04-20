Близ города Шеки перевернулся микроавтобус марки «Мерседес», следовавший по маршруту Шеки-Мингячевир.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства здравоохранения Азербайджана, в автобусе находились 23 пассажира, 17 из них получили травмы в ДТП.

«Все пострадавшие доставлены в больницу. 15 из них была оказана первая медицинская помощь, после чего они были отпущены. Двое пострадавших, состояние которых оценивается как средней степени тяжести, оставлены в больнице», - сообщили в Минздраве.

В свою очередь, в Главном управлении государственной дорожной полиции МВД АР 1news.az сообщили, что за рулем микроавтобуса находился 29-летний житель Шеки Рафик Муршудов.

По факту начато разбирательство.

Тимур Рзаев, Э.Т.