Центр «ABAD», находящийся в подчинении Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, запустил официальный сайт www.abad.gov.az, который состоит из семи разделов.

К примеру, в разделе «Продукция» можно узнать о продовольственной продукции, произведенной различными семьями при поддержке центра, а также предметах декоративно-прикладного искусства, созданных азербайджанскими мастерами, сотрудничающими с проектом.

В разделе «АБАДовцы» представлена информация о семьях, осуществляющих предпринимательскую деятельность в рамках проекта, а в разделе «Бренды» - соответственно о созданных ими брендах.

Также на сайте имеется раздел «Стань АБАДовцем», в котором люди, желающие присоединиться к проекту, могут рассказать о сфере своей деятельности и, получив информацию об имеющихся возможностях, отправить в «ABAD» запрос.

Отметим, что «ABAD», как публичное юридическое лицо, был создан указом Президента Азербайджанской Республики 23 сентября 2016 года. Главной целью проекта является привлечение граждан к активному участию в социально-экономическом развитии страны, поддержка малого и среднего бизнеса, повышение уровня занятости населения и создание конкурентоспособных производств.

Лейла Мамедова

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