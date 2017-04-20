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Общество

В центре Баку вор-рецидивист напал на женщину и отравился, испугавшись ареста 20.04.2017 15:41

На проспекте Азербайджан в Ясамальском районе Баку (бывшая улица Гуси Гаджиева) ранее неоднократно судимый Эльхан Ибрагимзаде напал на свою знакомую Наилю Садыхову.

Как сообщили 1news.az в районном управлении полиции, женщина позвала полицию на помощь, и к ней подошли патрулировавшие территорию стражи порядка.

«Увидев это, Ибрагимзаде плеснул в их сторону и в сторону Наили эссенцию (уксусную кислоту – прим. авт.) из бутылки, но не попал. Тогда он, очевидно, испугавшись ареста, выпил оставшуюся в бутылке жидкость и скончался от отравления», - отметили в управлении.

По факту начато разбирательство.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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