Необычный поступок совершил в Баку водитель легкового автомобиля марки Mercedes (госномер 01-BK-863).

Как сообщил 1news.az глава пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли, в связи с ремонтом дороги Бинагади – Новханы в Бинагадинском районе столицы движение по ней закрыто.

«К месту работ подъехал водитель и заявил, что он должен проехать именно по этой дороге. Ему объяснили, что это невозможно, так как на дороге укладывают асфальт. В отместку водитель поставил свой автомобиль прямо перед колесами грейдера и ушел. Теперь мы не можем использовать грейдер для работ, так как он заблокирован», - подчеркнул А.Наджафли.

В свою очередь, в Дорожной полиции Баку 1news.az заявили, что проведут по факту разбирательство и эвакуируют автомобиль на штрафстоянку.

Тимур Рзаев, Э.Т.

Читайте по теме:

Ограничивается движение на одной из дорог Абшерона - КАРТА

Изменен путь следования одного из автобусных маршрутов Баку – КАРТА