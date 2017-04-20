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Общество

21 апреля в Баку и на Абшероне преимущественно без осадков 20.04.2017 14:48

В пятницу, 21 апреля, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами возможен небольшой туман и изморось.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии, будет преобладать умеренный южный ветер, который усилится в дневные часы.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью от +8 до +12, днем - от +17 до +22 градусов. Непосредственно в столице ночью - от +8 до +10, днем - от +19 до +21 градуса.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью будет равна 70–80%, днем - 45–55%.

В районах Азербайджана 21 апреля также преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами возможен небольшой туман и изморось. Будет преобладать западный ветер, который местами усилится в дневные часы.

Температура воздуха ночью составит от +7 до +12, днем - от +22 до +27. В горах ночью - от +3 до +8, днем – от +10 до +15 градусов.

Елена Остапенко, Э.Т.

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