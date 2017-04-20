Представители порядка 1000 местных и зарубежных СМИ обратились в МИД Азербайджана с целью получения аккредитации для освещения предстоящих в Азербайджане в мае IV Игр исламской солидарности.

Об этом сообщил 1news.az глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Значительное число обращений уже рассмотрено положительно, но процесс все еще продолжается», - отметил он.

На вопрос, было ли кому-либо отказано в аккредитации по какой-то причине, Х.Гаджиев ответил, что пока причин для отказа не было.

По его словам, аккредитованные для участия в Играх спортсмены, члены команд, болельщики и т.д. освобождены от необходимости получения визы для въезда в Азербайджан.

Обязательным условием для этого является предварительная аккредитация, подчеркнул он.

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Ялчин Алиев, Э.Т.