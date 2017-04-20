USD1.7022
EUR1.8260
RUB0.0301
Brent53.10
WTI50.58
Золото2 177.20
S&P 500 Index2 338.17
Nikkei 22518 470.76
Общество

В Азербайджане увеличиваются штрафы за незаконные аборты 20.04.2017 14:01

В Азербайджане увеличиваются  штрафы за незаконные аборты и за стерилизацию без согласия человека.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Тренд, в связи с этим на пленарном заседании Милли Меджлиса, которое состоится 25 апреля, предлагается внести изменения в Уголовный кодекс.

Так, согласно изменениям, за проведение медицинской стерилизации, то есть за лишение человека репродуктивной способности без его согласия, или незаконное прерывание беременности предусмотрено наказание в виде до двух лет исправительных работ или тюремное заключение сроком до 3-х.

Наряду с этим, если данные деяния по неосторожности привели к смерти человека или нанесению тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью, то за это предусмотрено наказание до двух лет исправительных работ или тюремное заключение сроком от 2-х до 4-х лет.

Если данное деяние привело к смерти человека, то за это предусмотрено тюремное заключение сроком от 3 до 5 лет.

Кроме того, в новом законопроекте увеличены штрафы за незаконные аборты.

Согласно предложениям, если врач провел аборт вне медицинского учреждения, то за это предусмотрены штраф в размере от 500 до 1000 манатов (в настоящее время 200 манатов) или же до 6 месяцев исправительных работ.

За совершение аборта человеком без высшего специального медицинского образования предусмотрены штраф в размере от 1000 до 1500 манатов (в настоящее время 300 манатов) либо от 360 до 400 часов общественных работ или до года исправительных работ.

Если данное деяние по неосторожности привело к нанесению тяжкого вреда здоровью, то за это предусмотрен штраф в размере от 2000 до 3000 манатов (в настоящее время 300-500 манатов) либо до 2-х лет исправительных работ или тюремное заключение сроком до одного года.

Тимур Рзаев, Э.Т.

1126количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Серена Уильямс забеременела от армянина – ФОТОВ Азербайджане поющий пастух в одночасье стал героем соцсетей - ВИДЕОВместе навсегда: 28-летняя Паулина Андреева в объятиях 49-летнего Федора Бондарчука – ФОТОЗавершается строительство всех новых дорог на бывшей «Советской» – ФОТО – ВИДЕОСтали известны подобности снятого на камеру избиения учащихся в одной из азербайджанских школ - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОУ футболиста сборной вымогают деньги за эротический архив жены – ФОТОДжулия Робертс названа самой красивой женщиной года - ФОТОWashington Times: Армения уподобилась Северной КорееАзербайджанец устроил сюрприз возлюбленной, сделав предложение в эфире турецкого ТВ – ВИДЕОВера Брежнева показала весенний Баку 8.000.000 подписчикам в Instagram - ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

20 апреля15:17 В Азербайджане найден труп экстрасенса - ФОТО15:10 В Азербайджане предлагают запретить депутатам получать подарки15:04 Легендарной Насибе Зейналовой – 101 год – ФОТО14:57 Новруз Мамедов требует доказательств своего владения недвижимостью в США14:51 В Баку мужчина заблокировал грейдер, протестуя против ремонта дороги – ФОТО14:48 21 апреля в Баку и на Абшероне преимущественно без осадков14:34 Депутаты Милли Меджлиса не смогут использовать оскорбительные слова14:29 EMIN заинтриговал поклонников премьерой клипа «Good love» – ФОТО – ВИДЕО14:22 В выходные в Азербайджане будет ветрено14:20 Установлен заказчик теракта в Петербурге14:18 Отношение депутатов к принятию правил этического поведения депутатов должно быть объективным и справедливым – Азай Гулиев14:15 «News From Israel»: «Президент Серж Саргсян считает себя наследником армянского фашиста и антисемита Нжде»14:08 Представители почти 1000 СМИ обратились за аккредитацией для освещения Исламиады14:01 В Азербайджане увеличиваются штрафы за незаконные аборты13:59 В БВШН прошла презентация SOCAR Polymer