В Азербайджане увеличиваются штрафы за незаконные аборты и за стерилизацию без согласия человека.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Тренд, в связи с этим на пленарном заседании Милли Меджлиса, которое состоится 25 апреля, предлагается внести изменения в Уголовный кодекс.

Так, согласно изменениям, за проведение медицинской стерилизации, то есть за лишение человека репродуктивной способности без его согласия, или незаконное прерывание беременности предусмотрено наказание в виде до двух лет исправительных работ или тюремное заключение сроком до 3-х.

Наряду с этим, если данные деяния по неосторожности привели к смерти человека или нанесению тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью, то за это предусмотрено наказание до двух лет исправительных работ или тюремное заключение сроком от 2-х до 4-х лет.

Если данное деяние привело к смерти человека, то за это предусмотрено тюремное заключение сроком от 3 до 5 лет.

Кроме того, в новом законопроекте увеличены штрафы за незаконные аборты.

Согласно предложениям, если врач провел аборт вне медицинского учреждения, то за это предусмотрены штраф в размере от 500 до 1000 манатов (в настоящее время 200 манатов) или же до 6 месяцев исправительных работ.

За совершение аборта человеком без высшего специального медицинского образования предусмотрены штраф в размере от 1000 до 1500 манатов (в настоящее время 300 манатов) либо от 360 до 400 часов общественных работ или до года исправительных работ.

Если данное деяние по неосторожности привело к нанесению тяжкого вреда здоровью, то за это предусмотрен штраф в размере от 2000 до 3000 манатов (в настоящее время 300-500 манатов) либо до 2-х лет исправительных работ или тюремное заключение сроком до одного года.

Тимур Рзаев, Э.Т.